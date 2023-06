Bývalý italský premiér Berlusconi zemřel. Byl těžce nemocný | e15.cz

Berlusconi vedl stranu, která je součástí současné pravicové koalice premiérky Giorgii Meloniové, a byl i senátorem. I když sám neměl ve vládě žádnou úlohu, jeho smrt pravděpodobně v následujících měsících destabilizuje italskou politiku, napsala agentura Reuters. Italský ministr obrany Guido Crosetto na Twitteru uvedl, že po Berlusconiho smrti zůstane „obrovské prázdno“.

O Berlusconiho zdraví se intenzivně mluvilo od letošního dubna, kdy lékaři poprvé přiznali, že se potýká s chronickou leukémií. V předchozích letech ho limitovaly zejména problémy se srdcem - v roce 2016 podstoupil operaci srdeční chlopně. V roce 2019 ho lékaři operovali kvůli neprůchodnosti střeva a rok později skončil v nemocnici po nákaze koronavirem.

Berlusconi byl více než tři dekády jednou z hlavních postav italské vysoké politiky a opakovaně zastával post premiéra, kterým se stal poprvé v roce 1994. Jeho politický vliv ochabl po roce 2013, kdy ho Senát zbavil mandátu, protože byl odsouzen za daňové podvody.

Italský expremiér zároveň patřil k nejkontroverznějším evropským politikům. Proslul pořádáním divokých sexuálních večírků ve své luxusní vile nedaleko Milána, kterých se podle vyšeřovatelů měla účastnit minimálně jedna nezletilá tanečnice. V roce 2013 byl Berlusconi v této souvislosti nepravomocně odsouzen k sedmi letům vězení za zneužití pravomoci a organizaci prostituce dětí.

Byl také považován za politického spojence a osobního přítele ruského prezidenta Vladimira Putina. V září roku 2015 například navštívil Ruskem anektovaný Krymský poloostrov. Až do své smrti rovněž odmítal zasílání vojenské pomoci Ukrajině a ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Zelenského. „Nikdy bych nešel mluvit se Zelenským, protože jsme svědky devastace jeho země a vraždění jejích vojáků a civilistů. Chování tohoto pána hodnotím velmi, velmi negativně,“ řekl nedávno na jeho adresu.

Berlusconi zanechal výrazný otisk i ve světě byznysu. S majetkem v hodnotě 7,56 miliardy dolarů (166,3 miliardy korun) byl třetím nejbohatším Italem. Společně se svou rodinou vlastnil milánskou investiční společnost Fininvest. Jejím prostřednictvím ovládal především celou řadu zpravodajských médií a to nejen v Itálii (Mediaset), ale též ve Španělsku (Mediaset España) nebo Německu (ProSiebenSat.1 Media). Od osmdesátých let minulého století až do roku 2016 byl Berlusconi rovněž majoritním vlastníkem italského fotbalového klubu AC Milán a investoval i do bankovního sektoru.