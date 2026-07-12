Zemřel jeden z největších amerických podporovatelů Ukrajiny. Ještě v pátek jednal se Zelenským
- Americký senátor Lindsey Graham zemřel ve věku 71 let po krátké a náhlé nemoci.
- Republikán patřil k nejvlivnějším tvářím americké zahraniční politiky a podporoval Ukrajinu.
- Ještě den před smrtí jednal v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, uvedla podle jeho kancelář na síti X. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.
„Americký senátor Lindsey Graham zemřel v sobotu 11. července večer po krátké a náhlé nemoci,“ uvedla jeho kancelář v prohlášení, z nějž citovala světová média.
Od Trumpova kritika k blízkému spojenci
Dlouholetý politik Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.
Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Graham měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem na začátku jeho politické kariéry. Podle samotného Trumpa se však později jejich vztahy zlepšily. „Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě,“ řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump. Média označují Grahama za spojence současného prezidenta.
Poslední cesta vedla do Kyjeva
Graham patřil k podporovatelům Ukrajiny mezi republikány. Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.
Podle stanice NBC News se však Graham z Ukrajiny vrátil. Podle ní v jeho washingtonském bydlišti v sobotu večer místního času zasahovali záchranáři.