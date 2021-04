Revoluce v reklamě. Technologie vpašuje do starších filmů nové produkty | E15.cz

Filmové společnosti řeší problém zavřených kin a růst sledovanosti filmů na streamovacích platformách pomocí nejnovějších technologií. Ve filmech se tak podle BBC brzy začne objevovat digitální product placement. A netýká se to jen právě natáčených děl. Digitálně naklíčované reklamní produkty se budou moci objevovat i v těch nejklasičtějších filmech.

Když si Tom Cruise v prvním díle Mission: Impossible nasadil brýle od Jeana-Paula Gaultiera za 245 dolarů, strhl se o obroučky takový zájem, že brzy nebyly k dostání. Ve stejném filmu z roku 1996 se poprvé objevil počítač od Applu. Společnost tehdy za filmovou reklamu na PowerBook zaplatila patnáct milionů dolarů. Nokia 8110, kterou finská společnost umístila do prvního dílu legendárního Matrixu z roku 1999, se stala tak populární, že se po dvaceti letech dočkala nové verze.

Skrytá reklama v podobě product placementu se poprvé objevila ve filmu Fatty v garáži z roku 1920. Během dalších let se stala důležitou součástí filmů s Jamesem Bondem, kde se objevovaly luxusní auta či hodinky, nebo série Zpátky do budoucnosti v podobě tenisek Nike. Masivní investice firem do filmů však začaly až ke konci tisíciletí. Devadesátá léta se v historii product placementu stala přelomovou dekádou. A podobně přelomová doba možná přichází i teď.

Z product placementu se vyvinul obrovský byznys. Firmy za umístění svých produktů a značek ve filmech, televizních seriálech a videoklipech v roce 2019 utratily přes dvacet miliard dolarů. V covidovém roce 2020 sice výdaje na product placement poprvé za deset let nepřekonaly předchozí rok, ale už letos se podle datové analýzy společnosti PQ Media čeká růst.

Příčinou očekávaného vzestupu product placementového byznysu může být i rostoucí obliba streamovacích platforem, jako jsou Netflix, Disney+ nebo HBO Max. Jejich obsah totiž nepřerušují reklamy, a firmy tak musejí vyvíjet nové reklamní strategie. Pomáhají jim v tom technologie.

Podle BBC se blíží doba, kdy bude možné výrobky a značky do filmu digitálně klíčovat. Netýká se to jen nových snímků a seriálů, ale i starších filmů. Brzy si tak bude možné třeba předplatit billboard ve filmu Blade Runner a místo reklamy na Coca-Colu na něj zobrazit cokoli jiného.

Technologii, která umožňuje digitální zásahy do nových i starých filmů, vyvíjí britská reklamní společnost Mirriad. Používá ji čínská streamovací videoslužba a momentálně ji testují i tvůrci populárního amerického sitcomu Taková moderní rodinka. Technologie se podle generálního ředitele společnosti Mirriad Stephana Beringera brzy dočká masového rozšíření.

„Naše technologie umí přečíst obraz tak, aby porozuměla jeho hloubce i pohybu. Můžeme tak do scén přidávat nové motivy tak, že si běžný divák vůbec nevšimne, že se tam dostaly až v postprodukci,“ uvedl Beringer v rozhovoru pro BBC. Mirriad má se speciálními efekty dlouhodobé zkušenosti. Philip McLauchlan, její hlavní vývojář společnosti, v minulosti vyhrál Oscara za práci na filmu Černá labuť.

Může to být příležitost i pro hudebníky, kteří kvůli pandemii nemohli vyrazit na turné. Ani honoráře z přehrání na streamovacích platformách, jako jsou Spotify nebo Apple Music, zdaleka nedosahují výše výdělku za prodaná alba. Hudebníci tak musejí přicházet s novými nápady, jak svá díla zpeněžit.

Stejně jako u filmů, ani u hudebních videoklipů se product placement nemusí omezovat na novinky. Produkty nebo oblečení bude možné naklíčovat i do starších videí. Jedním z prvních umělců, kteří vyzkoušeli technologii společnosti Mirriad ve videoklipu, je kolumbijský zpěvák Giovanny Ayala. Do svého videa dal digitálně naklíčovat plechovky od piva se značkou mexického pivovaru Tecate.

Podle Beringera je dokonce možné, že se digitální product placement nebude omezovat jenom na umělecká díla, ale organicky propluje i do živých přenosů sportovních utkání. Může se tedy brzo stát, že až bude rozhodčí během finále fotbalové Ligy mistrů přezkoumávat platnost gólu, zjeví se vedle něj naklíčovaná reklama. A pozor: je navíc dost dobře možné, že každý z diváků uvidí něco jiného. Pokud bude zápas sledovat na laptopu, smartphonu nebo chytré televizi, reklama se mu přizpůsobí podobně, jako je to dnes běžné s reklamou na internetu.