Gregor MacGregor: Největší podvodník v historii kolonizace – prodával neexistující zemi

Muž, který vymyslel vlastní stát

Gregor MacGregor byl skotský voják, dobrodruh a jeden z největších podvodníků 19. století. Po službě v jihoamerických osvobozeneckých válkách se vrátil do Evropy s neuvěřitelným příběhem – tvrdil, že se stal princem nového prosperujícího státu jménem Poyais, který se nacházel na území dnešního Hondurasu. Podle jeho vyprávění šlo o ráj na Zemi s úrodnou půdou, fungující infrastrukturou a přátelským obyvatelstvem čekajícím na evropské osadníky. Ve skutečnosti však Poyais vůbec neexistoval.

Největší realitní podvod 19. století

MacGregor dokázal přesvědčit stovky investorů, že Poyais je ideálním místem pro osídlení a investice. Vydal falešné státní dluhopisy, které v Londýně prodával za statisíce liber, a dokonce vytvořil podvodnou ústavu, falešnou měnu a mapy. Nejvíce šokující však bylo, že poslal lodě plné osadníků na místo, které bylo jen nehostinnou džunglí. Když tam dorazili, zjistili, že zde neexistuje žádná infrastruktura, žádná města, ani přátelští domorodci – většina z nich zemřela hladem nebo na nemoci.

Podvodník, který nikdy nebyl potrestán

Když podvod vyšel najevo, MacGregor utekl do Francie a celý podvod zopakoval – znovu prodával pozemky v neexistující zemi a lákal další investory. I když byl několikrát zatčen, nikdy nebyl skutečně odsouzen, protože tvrdil, že on sám byl obětí dezinformací. Nakonec se vrátil do Venezuely, kde byl přivítán jako veterán osvobozeneckých válek a žil v klidu až do své smrti. Příběh Poyais je dodnes považován za největší kolonizační podvod v dějinách a varování, že i v 19. století bylo možné vytvořit gigantický scam jen díky síle přesvědčivého vyprávění. 🚀