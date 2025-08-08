Agrofert koupil většinový podíl v rumunské skupině Maragro
Holding Agrofert předsedy ANO a někdejšího premiéra Andreje Babiše koupil většinový podíl v rumunské zemědělské skupině Maragro Group. Desetiprocentním vlastníkem zůstává její zakladatel Marco Chiaradia. Informoval o tom v pátek server Seznam Zprávy. Agrofert už dřív získal v Rumunsku obchodníka s obilím a olejninami, společnost East Grain, přes kterou nyní koupil i 90procentní podíl v Maragro Group. Cenu transakce ani jedna ze stran neuvedla.
„Cílem akvizice Maragro Group bylo posílit pozici skupiny East Grain, potažmo Agrofertu na rumunském trhu, a těžit ze synergií, které toto spojení přináší,“ uvedl k investici mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský. Server uvedl, že podle advokátní kanceláře Dentons, která radila prodejcům, je to letošní největší transakce na rumunském zemědělském trhu.
Maragro Group obhospodařuje kolem 9600 hektarů zemědělské půdy a podle webu obchoduje s komoditami a osivy, poskytuje skladovací kapacity a zpracovává olejniny, mimo jiné slunečnici na surový rostlinný olej. Má také závod na výběr a úpravu osiva.
Agrofert působí vedle zemědělství také v potravinářství či chemii a jeho zisk loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč. V Česku Agrofert loni investoval 6,2 miliardy korun. Celkové investice ve všech zemích, kde působí, pak činily 15,2 miliardy korun. Do chemického průmyslu, obnovitelných zdrojů a paliv šlo 7,9 miliardy korun, do zemědělství 3,6 miliardy korun a do potravinářství 2,6 miliardy Kč. Tento rok by měly být investice podle nedávného vyjádření firmy v podobné výši.