Češi se Samsungem či zakladatelem Robloxu investovali do firmy, kterou teď koupil Netflix
- Největší světová streamovací služba Netflix koupila původem estonský startup, do něhož investoval tuzemský fond Presto Ventures a pražský podnikatel Artur Sychov.
- Sychov provozuje na blockchainu postavené metaverzum Somnium Space a vytvořil stejnojmenné brýle pro virtuální realitu.
- Netflix použije Čechy zainvestovanou firmu pro jeho probíhající expanzi do světa videoher, s čímž souvisí i plánovaný nákup části skupiny Warner Bros. za 72 miliard dolarů.
Řeč je o startupu Ready Player Me, který od svého založení posbíral přes 72 milionů dolarů. Připojily se fondy jako a16z, firma Samsung nebo zakladatelé Twitche, Robloxu či King Games (Candy Crush). Presto Ventures se zapojilo do kola seed v roce 2020 o velikosti 2,1 milionu dolarů. „Participovali jsme tehdy stovkami tisíc eur,“ sdělil už dříve e15 vedoucí partner fondu Přemysl Rubeš. Artur Sychov výši investice nekomentoval, ale potvrdil, že exitoval až nyní s prodejem. Odkupní částka není veřejná.
Ready Player Me původně poskytovala nástroje zejména pro tvůrce videoher, kteří estonskou technologii integrovali pro tvorbu virtuálních avatarů ve svých titulech. Hráči si tak mohli vytvořit vlastní postavičky.
