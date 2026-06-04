Komárkův Allwyn zvýšil zisk o čtvrtinu, pomohla i expanze v USA
- Skupiná Allwyn AG, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, v prvním čtvrtletí zvýšila upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 24 procent na 443 milionů eur (10,7 miliardy korun).
- Tržby vzrostly o 21 procent na 1,2 miliardy eur (29 miliard korun), vyplývá to z předběžných a neauditovaných konsolidovaných výsledků, které ve čtvrtek firma zveřejnila.
- Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, jednoho z nejbohatších lidí v České republice.
Generální ředitel společnosti Allwyn Robert Chvátal uvedl, že firma v lednu dokončila akvizici většinového podílu ve společnosti PrizePicks, která je předním provozovatelem sportovních fantasy lig ve Spojených státech. „Tímto krokem vstupujeme na rychle rostoucí americký trh on-line sportovní zábavy," dodal. PrizePicks je podle něj dlouhodobě zisková, vyzdvihl i její loajální zákazníky a jedinečnou technologii.
Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn.
KKCG je podle svého webu investiční a inovační skupina, která působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a spravuje aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
Athénská burza
Skupina v dubnu letošního roku symbolicky slavnostním ceremoniálem vstoupila na burzu v Athénách. „Allwyn je výrazným globálním lídrem na trhu. Je společností se silnými fundamenty, prokázanými výsledky, jasnou strategií do budoucna a závazkem formovat budoucnost loterií a zábavního herního průmyslu. Dnes otevíráme novou kapitolu příběhu Allwyn, kapitolu naplněnou sebevědomím, dynamikou a neomezenými možnostmi,“ řekl Komárek na zahájení.
Koncem března bylo dokončeno spojení společností Allwyn International AG a řecké OPAP S.A., čímž vznikla společnost Allwyn AG. Ta je podle firmy nyní druhou největší veřejně obchodovatelnou loterijní a herní skupinou na světě. Její akcie se na burze obchodují pod tickerem ALWN. „Když jsme v roce 2013 poprvé investovali do OPAP, nebylo celé Řecko v lehké situaci. V té době bych nevěřil, že budeme stát tady a vstupovat se spojenou firmou OPAP a Allwynu na burzu," dodal Komárek.
Společnost kromě řady akvizic také nedávno prodloužila své partnerství s formulí 1. Nová víceletá smlouva navazuje na loňskou premiérovou sezonu, během níž královská disciplína motorsportu oslovila globální televizní publikum v počtu 1,8 miliardy diváků.