V souvislosti s novými cly a možným zvyšováním cen se nejvíce skloňuje značka Apple a její iPhony. Ty jsou vyráběny z velké části v Číně, na kterou je momentálně ze strany Spojených států uvalena v součtu již 104procentní celní přirážka. Podle odhadů by cena oblíbených smartphonů mohla v USA jejím vlivem skokově vzrůst i o několik stovek dolarů.

Server Forbes uvádí, že by nejdražší model značky, iPhone 16 Pro Max, mohl podražit z nynějších 1600 dolarů až na 2300, což by znamenalo v přepočtu zdražení o více než 15 tisíc korun. Pokud by se však výroba přesunula do USA, mohla by však jejich cena být ještě o více než tisíc dolarů vyšší.

V USA proto lidé berou obchody útokem, aby si nový telefon stihli koupit ještě za příznivou cenu. „Téměř každý zákazník se ptá, zda ceny půjdou brzy nahoru,“ řekl Bloombergu jeden zaměstnanec amerického obchodu, který iPhony prodává.

Zda se zvýšený zájem o mobilní telefony od Applu v souvislosti s aktuální situací projeví i v Česku, si zatím obchodníci netroufají odhadnout. „Situaci samozřejmě pečlivě sledujeme a jsme připraveni na případné změny v poptávce i nabídce,“ uvedla tisková mluvčí skupiny HP Tronic, pod kterou spadá prodejce elektroniky Datart. Další z oslovených e-shopů, Alza.cz, sdělil, že konkrétní informace ohledně zájmu o jednotlivé produkty nezveřejňuje.

Nynější americká cla mohou mít dopad i na ceny zboží v Česku. Nemusí se však nutně projevit jen zdražením zboží, efekt může být i opačný. „První variantou je možné zvýšení evropských cen u amerických dovozů, ale podíl takového zboží je minimální. Druhý efekt může přijít, pokud se vyhrotí obchodní válka mezi Čínou a USA, což by mohlo přesměrovat čínský export na evropské trhy. Vyšší nabídka by pak vedla, pokud by EU nereagovala vyššími cly, k nižším cenám,“ vysvětluje hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Vliv podle něj mohou mít i měnové kurzy. „Zatímco nyní je koruna vůči dolaru silnější než během prvního čtvrtletí, tak pokud dojde k vyšším čínským dovozům do Evropy a USA budou čelit vyšší inflaci, může úrokový diferenciál oslabit euro a korunu vůči dolaru, a přispět tak k vyšším cenám zboží dováženého z mimoevropských teritorií,“ komentuje situaci Šindel s tím, že obchodní války zároveň snižují potenciál globální ekonomiky. „To odráží narušení efektivních dodavatelských řetězců, což povede k růstu cen v ekonomice,“ doplňuje.

Boty, káva i avokáda

Zdražení se dá v USA očekávat i u dalšího spotřebního zboží, zejména oblečení, které se z velké části dováží ze států jako Vietnam, Kambodža nebo Bangladéš, na jejichž import do Spojených států se vztahují cla 46, respektive 49 a 37 procent.

Výrazné zvýšení cen může dopadnout například na značku Nike, která drtivou většinu svých bot vyrábí v Číně, Vietnamu a Indonésii, což jsou všechno země zatížené jedněmi z nejvyšších celních sazeb. Nejistota se odráží i v cenách akcií oděvního giganta, které za posledních pět dní odepsaly kolem osmnácti procent. To stejné však platí i pro další módní značky, jako je Gap, Levi’s či Under Armour. I jejich akcie ztratily v posledních dnech mezi 15 a 25 procenty.

Američané si však vlivem cel mohou připlatit také za některé potraviny. Týká se to například avokád, jejichž spotřebu ve Spojených státech obstarává z drtivé většiny dovoz. To stejné platí i pro kávu. Na její dovozce jako Brazílii, Kolumbii či Keňu platí nově desetiprocentní clo.