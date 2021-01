Americký loterijní obr MGM Resorts nabídl 11 miliard dolarů za majitele sázkovky Ladbrokes | E15.cz

Americká zábavní společnost MGM Resorts International nabídla 11 miliard dolarů (téměř 234 miliard korun) za britskou herní firmu Entain. Ta vlastní i sázkovou kancelář Ladbrokes s historií sahající do 19. století. S odkazem na své zdroje to napsal list The Wall Street Journal. Britský podnik uvedl, že nabídku dostal, ale že nabízená částka firmu výrazně podhodnocuje.