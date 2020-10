On-line hazard schytal pokuty za miliardu | E15.cz

Ministerstvo financí od roku 2017 rozdalo on-line provozovatelům hazardních her pokuty v celkovém objemu 1,03 miliardy korun. Jen letos to byly pokuty za téměř dvě stě milionů korun, loni činily čtvrt miliardy. Vyplývá to z dat úřadu, které má deník E15 k dispozici. Nemalá část dlužné sumy však zůstává na účtech zpravidla zahraničních firem skrytých v daňových rájích.