Americký výrobce paracetamolu čelí reputační noční můře. Trump varuje těhotné ženy před autismem
Americké společnosti Kenvue prudce klesly akcie poté, co Donald Trump v pondělí varoval těhotné ženy před užíváním Tylenolu. Šéf Bílého domu užívání americké obdoby paracetamolu spojil s vysokým rizikem autismu u dětí v rozporu se závěry většiny vědeckých poznatků.
„Neberte ho a nedávejte ho svým dětem,“ hřímal Trump na tiskové konferenci, kterou věnoval autismu. Své varování odůvodnil „jednou zvěstí z Kuby“, kde podle prezidenta údajně nemají paracetamol ani tuto složitou neurovývojovou poruchu s širokým spektrem projevů. Lékaři v USA budou poučeni, aby těhotným ženám nedoporučovali Tylenol, dodal Trump s tím, že FDA brzy vydá upozornění ohledně potenciálních rizik při užívání tohoto léku.
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ale zatím vydal pouze dopis, ve kterém poznamenal, že „nebyla prokázána příčinná souvislost“ mezi paracetamolem a autismem. Dodal, že tato záležitost je „předmětem pokračující vědecké debaty“. Na dotaz ohledně tohoto dopisu externí odborníci listu The New York Times (NYT) sdělili, že nemění standardní lékařskou praxi, která již doporučuje minimalizovat užívání léků, včetně paracetamolu, během těhotenství.
Paracetamol doporučují těhotným ženám lékaři při horečkách nebo bolestech, jelikož jiné léky, například ibuprofen, mohou mít negativní vliv na průběh těhotenství. Stejně tak je ale pro ženy i plod nebezpečná zvýšená teplota, která přesahuje 38 stupňů Celsia. Podle většiny vědeckých studií navíc riziko autismu u dětí v důsledku užívání paracetamolu matkou není prokázáno.
Tisková konference je vyústěním snahy Trumpovy administrativy „odhalit příčinu autismu“, přestože odborníci varují před složitostí takového úkolu. Vědci se obecně shodují, že neexistuje jediná příčina této složité neurovývojové poruchy, která je považována za výsledek komplexní kombinace genetických a environmentálních faktorů. Vědci přisuzují alespoň část nárůstu diagnostikovaných případů zvýšenému povědomí, rozšířené definici této poruchy a zlepšení diagnostických metod. Tylenol, tedy paracetamol, nebo očkování, které s autismem neoficiálně spojuje americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, ale podle dosavadních poznatků roli nehraje.
Výrobce Tylenolu ztrácí na burze
Akcie Kenvue v pondělí klesly o více než sedm procent, než se později zotavily o více než čtyři procenta. Ztráta hodnoty společnosti od začátku roku do začátku září se tak ustálila na 17 procentech.
Tylenol je ve Spojených státech oblíbeným analgetikem už 70 let. Společnost Kenvue, která za ním stojí, ale existuje teprve dva roky a většina Američanů ji nezná. Trump však svými slovy vyvolal PR noční můru pro mladou firmu, kterou gigant Johnson & Johnson vyčlenil do samostatné jednotky teprve v roce 2023. Kenvue je nyní jediným vlastníkem známých spotřebitelských značek, jako jsou Tylenol, Neutrogena a Band-Aid, zatímco Johnson & Johnson se nadále soustředí na své větší a lukrativnější segmenty v oblasti zdravotnictví a farmacie.
Paracetamol byl poprvé objeven v 19. století, ale teprve na konci 40. let 20. století vědci prokázali, že může zmírňovat bolest a snižovat horečku. V té době začaly výzkumy ukazovat bezpečnostní rizika spojená s nadměrným užíváním aspirinu, který byl v té době nejprodávanějším lékem proti bolesti na trhu. Rodinná společnost McNeil Laboratories z Filadelfie viděla příležitost uvést na trh paracetamol jako bezpečnější alternativu a v roce 1955 představila Elixir Tylenol, tekutý přípravek pro děti. V roce 1959 společnost Johnson & Johnson McNeil koupila. Následující rok se Tylenol stal volně prodejným, bez lékařského předpisu.
Zdaleka největší hrozba pro tento produkt přišla v roce 1982, kdy neznámý pachatel manipuloval s kapslemi extra silného Tylenolu, přimíchal do nich kyanid a zabil sedm lidí, včetně 12leté dívky. Z činu nikdo nebyl obviněn. Společnost Johnson & Johnson se snažila na krizi rychle reagovat a znovu získat důvěru veřejnosti tím, že stáhla Tylenol z amerických regálů a zavedla nové balení odolné proti manipulaci.
Paracetamol, v USA známý pod obchodním názvem Tylenol. |
V průběhu dalších let byl Tylenol občasně stažen z trhu z důvodu problémů s kontrolou kvality. Produkt také čelil řadě debat v lékařské komunitě a návrhům na regulaci kvůli známým vedlejším účinkům, jako je poškození jater při vysokých dávkách. V roce 2013 vyšetřování investigativního serveru ProPublica zjistilo, že po dobu tří desetiletí oddělení společnosti Johnson & Johnson „opakovaně bojovalo proti bezpečnostním varováním, omezením dávek a dalším opatřením určeným k ochraně uživatelů tohoto léku“.
Lék k sobě znovu přitáhl pozornost veřejnosti už na začátku září, když list The Wall Street Journal (WSJ) poprvé informoval o Trumpově záměru varovat před možným rizikem používání Tylenolu v těhotenství.
Společnost Kenvue se opakovaně pokoušela uklidnit své zákazníky a zabránit pondělnímu oznámení. Prozatímní generální ředitel společnosti Kirk Perry se na začátku tohoto měsíce setkal s Kennedym, aby ho přesvědčil, že mezi Tylenolem a autismem neexistuje žádná souvislost a že tento produkt představuje bezpečný a důležitý způsob, jak zmírnit horečku u těhotných žen. Firma také v září rozšířila sekci často kladených dotazů (FAQ) na svých webových stránkách o text, který má uklidnit spotřebitele. Nic ale nezabralo.
Tylenol je nejznámější z přibližně 600 produktů obsahujících účinnou látku paracetamol. I přes konkurenci generuje Tylenol roční tržby ve výši přibližně jedné miliardy dolarů, odhaduje finanční společnost Morningstar. „Jakákoli potenciální hrozba pro tento produkt by mohla mít znatelný dopad na ziskovost firmy,“ uvedl analytik Keonhee Kim.
Kenvue se už před touto kauzou potýkal s poklesem tržeb a hledal nové směřování, které přesahuje rámec Tylenolu. V červenci společnost odvolala svého generálního ředitele Thibauta Mongona a nahradila ho Perrym, veteránem v oboru spotřebního zboží. V posledních měsících se o společnost začali zajímat aktivní investoři, kteří tlačí na její akvizici nebo prodej některých jejích obchodních divizí.
Pod Trumpem trpí farmaceutický i potravinářský průmysl
Firma je sice poslední velkou obětí Trumpovy administrativy, ale zdaleka ne jedinou. Zejména výrobci vakcín jsou pod tlakem kvůli změnám v oficiálních vládních pokynech pro očkování. Pfizer a Merck & Co. patří mezi společnosti, které se potýkají s problémy od doby, kdy Kennedy převzal kontrolu nad ministerstvem zdravotnictví.
Známý bojovník proti obezitě a chemikáliím v jídle, ale také šiřitel konspiračních teorií, který veřejně brojí proti očkování, už otřásl nejen farmaceutickým ale i potravinářským průmyslem. Propady akcií vyvolaly loni už jen zprávy o tom, že ho Trump zvažuje do čela amerického ministerstva zdravotnictví.
Ihned po oznámení nominace poklesly akcie společností vyrábějících ultra zpracované potraviny včetně WK Kellogg, PepsiCo, Coca-Coly, General Mills, Campbell Soup nebo Kraft Heinz. Oslabily rovněž cenné papíry Pfizeru či Moderny. Tento trend pokračuje i několik měsíců poté, co se Kennedy mladší role ujal.