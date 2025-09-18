V Novo Nordisku slaví: Pilulka na obezitu prokázala ve studiích srovnatelný účinek s injekcí Wegovy
Výsledky klinické studie ve třetí fázi ukázaly u nové pilulky na obezitu společnosti Novo Nordisk „významné“ snížení hmotnosti a snášenlivost srovnatelnou s injekcí Wegovy. Farmaceutické firmy nyní vedou intenzivní závod o to, kdo přivede na trh první perorální léčbu obezity.
Podle výsledků studie Oasis 4 vedla pilulka s účinnou látkou semaglutid k průměrnému snížení hmotnosti o 16,6 procenta po 64 týdnech u pacientů s obezitou nebo nadváhou a alespoň s jednou komplikací související s obezitou, uvedla dánská společnost.
„Naším úkolem bylo ukázat, že u tablety můžeme dosáhnout stejné účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti jako u injekce. To se nám nyní podařilo,“ řekl pro CNBC vědecký ředitel Novo Nordisku Martin Holst Lange. „To v podstatě znamená, že můžeme pacientům nabídnout volbu mezi tabletou a injekcí, což pro některé bude rozdíl.“
Perorální přípravek používá stejný semaglutid typu GLP-1 jako stávající léky firmy na obezitu a cukrovku Wegovy a Ozempic. Wegovy v dřívější studii prokázal snížení hmotnosti v průměru o 15 procent.
Pilulka je nyní posuzována americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), žádost o schválení byla podána v únoru. Rozhodnutí se očekává ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Pokud bude přípravek schválen, bude výroba plně zajištěna v USA.
Na trhu zatím nejsou žádné schválené perorální GLP-1 léky, konkurence však rychle roste. Analytici agentuře Reuters řekli, že konkurenční pilulka Orforglipron od firmy Eli Lilly by mohla být schválena v rámci nového prioritního programu FDA během jednoho až dvou měsíců.
„Momentálně posuzujeme data,“ uvedl Lange. „Semaglutid v tabletě má potenciál nabídnout 17procentní úbytek tělesné hmotnosti s dobrou bezpečností a snášenlivostí. To, co jsme viděli u našeho konkurenta, je něco málo přes 12 procent.“
Eli Lilly v úterý oznámila, že ve své studii ATTAIN-1 rovněž ve třetí fázi zaznamenala u Orforglipronu průměrné snížení hmotnosti o 12,4 procenta po 72 týdnech. Ve středu pak dodala, že její pilulka překonala přípravek Novo Nordisk v první přímé studii porovnávající účinnost obou léků při snižování hladiny cukru v krvi u pacientů s diabetem 2. typu.
Obě firmy současně vyvíjejí takzvanou příští generaci léčiv. Novo Nordisk v úterý upozornil na slibné výsledky své experimentální látky Cagrilintide. Minulý týden společnost oznámila, že pod vedením nového generálního ředitele Mikea Doustdara zruší přibližně 9 000 pracovních míst v rámci širší restrukturalizace.
„Nyní se soustředíme na náš klíčový obor, tedy diabetes a obezitu. To bude zahrnovat nepřetržité investice do obou oblastí i souvisejících onemocnění,“ uvedl Lange.