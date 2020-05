Americkým akciím pomohla víra ve vakcínu proti novému typu koronaviru | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Návrh na záchranu Evropy

Vytvoření evropského programu v rozsahu 500 miliard eur (tedy asi 13,8 bilionu korun), který by pomohl s hospodářskou obnovou po koronavirové krizi. Takový je návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německé kancléřky Angely Merkelové. Podporu z fondu mají dostávat země a sektory nejhůře postižené pandemií.

Trump varoval WHO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do křížku se Světovou zdravotnickou organizací. Té pohrozil trvalým zastavením financování ze strany USA. A to pokud organizace neprokáže svou nestrannost vůči Číně. Trump to uvedl v dopise adresovaném šéfovi organizace Adhanomovi Ghebreyesusovi a také na svém oficiálním twitterovém účtu. Prezident například uvedl, že Světová zdravotnická organizace prokazuje „znepokojující nedostatek nezávislosti“ vůči Pekingu a že selhala v odezvě na šíření koronaviru.

Americké akcie opět rostou

Nový týden a nový růst. Americké akcie zahájily týden pozitivně. Index S&P 500 uzavřel nejvýše za deset týdnů. Náladu na trzích podpořila zejména zpráva o testech nové vakcíny proti onemocnění Covid-19 a také příslib dalších stimulačních opatření, která by mohla zmírnit ekonomické dopady pandemie.

Situace v Rusku

Počet nakažených nemocí Covid-19 se v Rusku přiblížil k počtu 300 tisíc. Zemřelých pacientů je 2837. Pozitivní zprávou pro Rusy je však ta, že se uzravuje rekordní počet osob. Jen během neděle to bylo například celkem téměř šest tisíc.