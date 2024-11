Termínované vklady jsou nevýnosné, úspory dejte do akcií, alespoň do akciových indexů, radí dlouhodobě investiční poradci. Touto poučkou se však Pavel Baudiš, jeden z nejúspěšnějších českých byznysových matadorů, loni neřídil. Většinu prostředků z prodeje akcií společnosti Avast zaparkoval právě na termínovaný účet, který mu loni vynesl těžko uvěřitelných více než 623 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti PaBa Software, kterou Baudiš ovládá.

V PaBa Software má Baudiš nahromaděno momentálně nejvíce aktiv ze svého jmění, celkem 41 miliard korun z celkově odhadovaných asi 60 miliard. Největší část tvoří akcie společnosti GEN, která v roce 2022 vznikla spojením americké skupiny NortonLifeLock s českou antivirovou firmou Avast. Jejich hodnota na konci loňského roku činila přes 25 miliard korun a jejich zhodnocení loni Baudišovi přineslo 525 milionů korun. Ještě zajímavější je ale suma uložená na účtech, která činí takřka 15 miliard korun. Tyto prostředky byly loni uložené právě na termínovaném spoření.

Vysoké číslo, které na české poměry není vůbec obvyklé, je dáno nedávnou výplatou peněz z prodeje akcií Avastu. „Hromadění prostředků na účtu není dlouhodobě zamýšlená strategie. Peníze se na účtech protáčí podle potřeb a příležitostí. Strategickým záměrem je velkou většinu prostředků postupně umístit do investic všeho druhu, zejména do globálních fondů, ať už private equity, akciových nebo i jiných, nebo do minoritních přímých účastí společně s dalšími investory,“ řekl e15 zdroj blízký Pavlu Baudišovi. Na otázku, zda nejde o přípravu na větší akvizici, sdělil, že investování je o příležitostech a podle nich se rozhoduje i Baudiš. Ten sám svou investiční strategii nekomentoval. Zakladatel Avastu Baudiš staví sanatorium pro závislé. Investuje do něj stovky milionů Obchod a služby

Private equity fondy se zabývají investováním do pořízení významného podílu v již zaběhnutých firmách. Příkladem je například fond ARX nebo Central Europe Industry Partners.