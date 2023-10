Zakladatel Avastu Baudiš na Kolínsku staví sanatorium pro závislé | e15.cz

Hlavní tváře Avastu pokračují v investicích do zdravotnické péče. Přede dvěma lety ohlásil záměr vybudovat dětský hospic dlouholetý šéf Avastu Ondřej Vlček, nyní se k němu přidává i spoluzakladatel této softwarové společnosti Pavel Baudiš, který staví odvykací léčebnu. Zdravotnické zařízení, jež dosud unikalo pozornosti médií, vyjde na nižší stovky milionů korun.

Léčebna vzniká v Doubravčicích na Kolínsku a její provoz bude zastřešovat společnost Novus Via. V ní kromě Baudiše působí také investor do nemovitostí Ivan Bubeníček a adiktolog Petr Popov, který bude mít na starosti provoz sanatoria. „Hlavním finančním investorem je Baudiš, který pokryl zhruba čtyři pětiny investičních nákladů. Byznysplán počítá s tím, že si léčebna na sebe vydělá. Návratnost projektu je zhruba patnáct let,“ přibližuje projekt Bubeníček.

Soukromé zařízení bude léčit pacienty s psychosomatickými problémy způsobenými závislostmi na alkoholu, drogách, lécích a dalších návykových látkách. Celkem nabídne 45 lůžek v samostatných pokojích. Nutnou podmínkou péče však bude, že se klient na léčbu musí přihlásit dobrovolně, nikoli na základě soudního příkazu.

„Lokalitu jsme vybírali dlouho. Klíčové bylo klidné prostředí, blízkost Prahy a dojezdová vzdálenost záchranné služby,“ vypočítává Bubeníček hlavní faktory pro volbu místa. Hotová už je hrubá stavba, zbývá dokončit interiér a sanatorium vybavit potřebnými zdravotnickými přístroji. Otevření je naplánované na podzim příštího roku.

V Česku je soukromých zdravotnických zařízení s tímto zaměřením zatím jen málo a lůžkovou péči poskytuje jen část z nich. Mnoho takových zařízení navíc nabízí jen terapeutickou péči, která nevyžaduje zdravotnický status. „Pozitivní je fakt, že v posledních letech jejich počet roste. Vzhledem k tomu, že soukromá zařízení fungují mimo systém veřejného zdravotního pojištění a financování z veřejných zdrojů, však jejich přesný počet neznáme,“ říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

To potvrzuje i Bubeníček: „V Česku fungují převážně státní sanatoria, která spolupracují se zdravotními pojišťovnami. Soukromých zařízení, která nabízejí nejen ambulantní, ale i lůžkovou zdravotnickou péči, je minimum.“ Oproti státním léčebnám má soukromé zařízení podle Bubeníčka výhodu v tom, že na rozdíl od nich může nabízet nadstandardní péči a zároveň dokáže zaručit stoprocentní anonymitu.

Psychiatrické léčebny ročně evidují 12 až 13 tisíc pacientů léčených pro závislost na návykových látkách. Z toho přibližně sedm tisíc je závislých na alkoholu a pět tisíc na nelegálních drogách, vyplývá z dat národního monitorovacího střediska.

Podobný nápad jako zakladatelé Novus Via měl i zdravotnický holding Akeso řeckého podnikatele Sotiriose Zavalianise. Minulý týden otevřel centrum duševní rehabilitace Beroun, které stálo více než miliardu korun a disponuje dokonce 200 lůžky.

Pro Baudiše to není první byznysová zkušenost se zdravotnictvím. V minulosti už investoval do zubních klinik, v rámci family office R2G. Ten spravuje jmění zakladatelů Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a také bývalého majitele gumárenské společnosti ČGS Oldřicha Šlemra. Podíl v síti zubních klinik ale nakonec se ztrátou prodali. Trojice Baudiš, Kučera a Šlemr aktuálně vstoupila do tendru na koupi Zásilkovny. Jejich partnerem v této zamýšlené investici je britský fond CVC.