Poprvé v historii se může stát, že Evropa postupně téměř vymýtí kouření cigaret. Vyplývá to ze studie Evropské rady pro inovace v politice (EPIC), podle které však cestou nejsou zákazy, ale pozitivní motivace k přechodu na bezdýmné alternativy, jako je zahřívaný tabák či nikotinové sáčky. To by kromě celkového zvýšení zdraví populace zároveň nezruinovalo tabákový průmysl, který v Evropské unii zaměstnává přes dva miliony lidí.