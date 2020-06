Britské banky podporují Peking ve sportu s Hongkongem | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

ECB v hledáčku

Evropská centrální banka dnes podle očekávání rozhodne o rozšíření nouzového programu nákupu dluhopisů. Cokoliv jiného by podle analytiků vyvolalo na trzích šok. Převážná většina ekonomů oslovených Bloombergem očekává navýšení stávajícího balíčku pro nákupy ve výši 750 miliard eur o dalších 500 miliard.

Překvapivá suma

Německá vládní koalice se shodla na podpoře ekonomiky v hodnotě 130 miliard eur. Výsledná suma překonala i ta nejoptimističtější očekávání o 30 procent. Kromě přechodného snížení DPH Berlín zdvojnásobí podporu na nákup elektromobilu, investuje do budování 5G sítí a do vylepšení železnice. Kabinet naopak odmítl přímé příspěvky na nákup libovolného nového vozu, které prosazoval automobilový průmysl.

Britské banky stojí za Pekingem

Britské banky HSBC Holdings a Standard Chartered, které dominují bankovnímu systému v Hongkongu, se postavily na stranu Pekingu ve sporu týkajícím se navrhovaného bezpečnostního zákona, který podle kritiků omezuje tradiční autonomii města a podkopává další budoucnost Hongkongu jako asijského finančního centra. Britská vláda naopak stojí na straně Hongkongu. Londýn se tak s bankami, které sice podnikají převážně v Asii, ale sídlí v Británii, mže dostat do střetu.

Burzy zastavily růst

Akciová rallye na světových trzích se zastavila. Evropské akcie během mimoburzovního obchodování mírně klesly a americké odmazaly část růstu poté, co index S&P 500 vzrostl na tříměsíční maximum. Ropa zlevňuje v reakci na to, že pakt OPEC+ se sice dohodl na omezování těžby, dlouhodobě se ale vedou spory o to, zda jsou tyto dohody dodržovány.

Očekávané události

Americké úřady vydají týdenní data o žádostech o podporu v nezaměstnanosti. Ekonomové varují, že dopad pandemie na pracovní místa se ještě bude prohlubovat a někteří dokonce očekávají další vlnu propouštění. Francouzská likérka Remy Cointreau už oznámila propad prodejů za první čtvrtletí o 45 procent. Zajímavé bude sledovat, jak se budou hýbat britské akcie po změnách ve složení indexu FTSE100, jehož součástí se nově stala i společnost Avast.