Avast se stal součástí indexu FTSE 100 | E15.cz

Český výrobce antivirových programů Avast se stal součástí indexu londýnské akciové burzy FTSE 100. Ten zahrnuje akcie stovky firem s největší tržní kapitalizací, které se na londýnském parketu obchodují. Žádné jiné české firmě se do FTSE 100 dosud proniknout nepodařilo. Avastu se to povedlo i přes to, že během středy klesly akcie firmy o více než tři procenta.