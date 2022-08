Akcie Bezvavlasy lákají investory. Po expanzi chystáme dividendy, říkají zakladatelé | E15.cz

Majitelé společnosti Bezvavlasy, velkoobchodního a online prodejce vlasové kosmetiky, mají našlápnuto k tomu, aby v primární veřejné nabídce prodali všechny nabízené akcie. Vyplývá to z údajů z objednávkové knihy, kterou zveřejnila pražská burza. Úpis probíhá do příštího čtvrtka, tedy do 1. září.