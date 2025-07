Inovace, které chtějí měnit svět. Tentokrát v rukou žen

Pět talentovaných žen, pět unikátních projektů, které spojuje jedno: Přinášejí technologicky inovativní řešení, i když každé v úplně jiné oblasti. Pětici podnikatelek letos odborná porota vybrala v rámci už čtvrtého ročníku vzdělávacího programu Women in Tech. Probíhá pod záštitou Hospodářské komory ČR, Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace (VUPI) a dalších partnerů.

Pětici vítězek letošního vzdělávacího programu Women in Tech teď čeká nejen intenzivní celoroční vzdělávání a mentoring v hodnotě tří set tisíc korun. Budou mít také možnost dostat se k cenným kontaktům s investory a odborníky z oblasti technologického podnikání, kteří se zaměřují na vývoj inovativních řešení pro globální výzvy. „S každým ročníkem programu roste nejen zájem o účast, ale také kvalita přihlášených projektů. Letošní ročník se vyznačuje vysokou úrovní jejich prezentace, kdy účastnice umějí své nápady prodat a efektivně komunikovat s investory a odborníky,“ zdůrazňuje Linda Štucbartová, podnikatelka, mentorka a ambasadorka Women in Tech. Tato schopnost se ukazuje podle ní jako klíčová pro úspěch na globálním trhu.

Akcelerátor Women in Tech pro letošní ročník pokračuje ve spolupráci s významnými partnery, mezi něž patří EIT Urban Mobility, #HolkyzByznysu, Huawei Technologies (Czech), IREAS, Podnikavá hlava a Univerzita Palackého v Olomouci. Ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei Pavel Košek na projektu oceňuje, že přináší konkrétní výsledky: „Podporuje technologické projekty s reálným dopadem, pomáhá podnikatelkám růst a pěstuje potenciál, který je zdrojem pro rozvoj podnikavosti, který v Česku tak silně potřebujeme.“ Podle něj jsou právě inovace klíčovým nástrojem pro řešení výzev současného světa. „A proto jsme hrdí, že můžeme být součástí této platformy a že můžeme pomáhat ženským talentům uspět,“ dodává Košek.

Viceprezidentka Hospodářské komory ČR Jana Havrdová věří, že všechny letošní účastnice programu mají předpoklady pro to, aby na globálním trhu uspěly: „Cílem je podporovat podnikatelky, které se nebojí přinášet inovace a měnit svět kolem sebe.“

Mingly: Je jedno, zda jde o autistu, nebo nevidomého

„Jsme v Evropě úplně první, kdo se v on-line seznamování zaměřil na lidi s handicapem,“ vysvětluje zakladatelka start-upu Mingly Kristýna Mertlová. Její vize je jasná: vytvořit bezpečný prostor nejen pro seznamování, ale obecně pro navazování vztahů, ať už partnerských, nebo přátelských. „A je jedno, zda zájemci mají fyzický či psychický handicap, anebo je znevýhodňuje třeba jejich věk. Protože i sedmdesáti- nebo osmdesátiletí kolikrát hledají vztah. Těm všem chceme pomoci, vždy s respektem k jejich individuálním potřebám a zároveň vytvořením prostoru pouze pro ty, co to myslí vážně,“ popisuje svůj projekt.

Všechny profily se proto podle ní ověřují a Mingly bude také poskytovat svým klientům rovněž zpětnou vazbu nebo nabízet kouče. A těm neúspěšným může třeba pomoci najít odpověď na to, proč se jim v seznamování stále nedaří, zda nedělají chybu například ve fotce nebo v komunikaci. V této chvíli je k dispozici už i španělská a anglická verze; startup chce do konce roku 2026 dosáhnout 25 tisíc uživatelů.

Spectoda: Aby světlo sloužilo flexibilně

„Světlo je silné, ale stále nevyužité médium. Většinou buď svítí, nebo nesvítí, ale my ve Spectodě věříme, že světlo může dělat víc – reagovat, přemýšlet, naladit se na prostor i lidi,“ vysvětluje svůj cíl zakladatelka českého technologického start-upu Spectoda Anna Veselá. Firma vyvíjí unikátní ekosystém, který se zaměřuje na inteligentní řízení osvětlení pro větší celky. Od kanceláří a škol přes komerční a průmyslové zóny až po různá architektonická prostředí. „Chceme, aby světla svítila maximálně efektivně. Aby zhasla, když v místnosti nikdo není, a aby automaticky upravila jas podle denního světla nebo aktivity v prostoru,“ vysvětluje Veselá.

Spectoda podle ní reaguje na potřeby projektantů, architektů i výrobců svítidel, kteří hledají elegantní a flexibilní řešení bez složité infrastruktury: „Tak aby byl systém otevřený pro kohokoliv a firmy si ho pak samy mohly přizpůsobit svým potřebám.“ Firma zatím působí především na českém trhu, do budoucna však plánuje expanzi na zahraniční trhy.

AgeVolt: Vlastní pravidla pro nabíjení elektromobilů

„Chci být při zrodu inovace, která může přinést revoluci do světa elektromobility podporou rentabilního nabíjení elektromobilů dostupného kdekoli,“ popisuje Dana Rušinová, která stojí za slovenským technologickým start­‑upem AgeVolt. Vyvíjí digitální platformu MyAgeVolt, dostupnou jako webový portál i mobilní aplikace, jež umožňuje majitelům nabíječek – firmám, správcům areálů i soukromníkům – spravovat nabíjení elektromobilů podle vlastních pravidel. „

Aby například firmy nebyly odkázané na veřejné poskytovatele nabíjení, ale uměly si samy ve vlastní režii a za výrazně nižších nákladů řešit nabíjení svého elektrického vozového parku. Nebo pokud mají vlastní veřejně přístupné nabíjecí stanice, aby samy mohly rozhodnout, s kým, kdy a za jakou cenu je budou sdílet.“ Start-up nyní působí kromě Slovenska i v Česku, Litvě a v Turecku a rozjíždí byznys v Africe. „Za pět let bychom rádi už byli firmou, o kterou projeví zájem nějaký velký hráč. Ať už formou partnerství, nebo koupě,“ plánuje Rušinová.

StitchItOn: Ruční práce za asistence AI

„Existuje hodně inovací a umělá inteligence vnáší na trh obrovskou variabilitu. Jenže při pletení nebo háčkování lidé zatím aplikace ani nepoužívají a to chci změnit,“ vysvětluje tvůrkyně nové aplikace StitchItOn Anna Chesnokova. Dovedla ji k ní vlastní zkušenost. Sama ovládá deset technik ručních prací, nenašla ale technologii, která by jí práci ulehčila. A tak se rozhodla vytvořit si ji sama: Její aplikace je odpovědí na nedostatek kvalitních technologií pro tvorbu personalizovaných vzorů pro všechny kreativní obory, které využívají kostkované pole. Vzory umožňuje tvořit hned třemi způsoby: ruční kresbou, přeměnou fotografie nebo, a především, se zapojením AI. „Stačí jí popsat představu a ona promění nápad v přesný vzor,“ popisuje Chesnokova.

Aplikace má být dostupná přes AppStore a Google Play, součástí je marketplace, kde mohou uživatelé své vzory prodávat. StitchItOn už spolupracuje například s pletárnou ve Šternberku, kde díky aplikaci zrychlili tvorbu vzorů až o 60 procent. „Cílíme ale na celou Evropu i USA. A ráda bych v budoucnu spolupracovala i s výrobci bavlnek nebo příze,“ říká Chesnokova.

Uniwellsity: Je o. k. nebýt o. k.

„Říkáme studentům, že je v pořádku se někdy také necítit dobře. Přestože pozitivní psychologie směřuje k tomu, co můžeme udělat pro to, abychom si spokojený život poskládali,“ vysvětluje Jana Kočí, výzkumnice z Univerzity Karlovy, kontext myšlenky své ed­‑tech platformy nové generace s názvem Uniwellsity. Ta chce v příštích letech změnit způsob, jak se univerzitní studenti učí pečovat o své duševní zdraví. Jde o digitální kurz duševní pohody, který je založený na vědeckých poznatcích, herních principech a na personalizovaném vedení prostřednictvím AI avatara. „Všichni vidíme, že čísla, která se týkají duševního diskomfortu, jsou alarmující,“ vysvětluje Kočí, proč chce, aby se kurz BEWell stal běžnou součástí studijních programů na univerzitách všude po světě. Studenti by ho absolvovali v rámci výuky zdarma.

Aplikace by měla být hotová do konce roku a pak se bude testovat a zavádět na Filozofické fakultě UK. „Příští rok touto dobou bychom rádi měli připravenou a otestovanou kromě české i anglickou a německou verzi a naplno s nimi šli do světa,“ říká Kočí s tím, že nejprve se chce zaměřit na EU a Spojené státy.