V USA vypustí z letadel miliony sterilních much. Jejich úkolem bude zastavit šíření bzučivky lidožravé

Samička bzučivky lidožravé klade vajíčka do otevřených ran na těle zvířat. Z nich se následně líhnou larvy, které se doslova zavrtávají do živé tkáně. Infikované zvíře trpí bolestí, zápachem a často během několika týdnů uhyne, pokud není včas ošetřeno.

Plán, který může znít jako zápletka z vědeckofantastického filmu, je ve skutečnosti dobře promyšlenou biologickou strategií. Spočívá v masovém vypouštění samčích mušek, které byly předtím v laboratoři sterilizovány pomocí radiace. Sterilní samci se následně spáří s divokými samicemi.

Rafinovaný plán

Jelikož samice žijí jen několik týdnů a páří pouze jednou za život, z jejich vajíček se nevylíhnou žádné další masožravé larvy, což postupně povede ke kolapsu celé populace. Tato metoda je nejen účinná, ale i šetrná k životnímu prostředí. Na rozdíl od plošného používání insekticidů totiž neohrožuje jiné druhy hmyzu ani ekosystémy.

Důvodem rozsáhlé operace je nedávné znovuobjevení mouchy, která byla od roku 1966 v USA považována za vymýcenou, byť v mezidobí došlo k menším ohniskům (například na Floridě v roce 2017). Její výskyt v Mexiku a postupný posun směrem na sever však vyvolaly poplach. V reakci na to americké úřady již v květnu dočasně pozastavily dovoz dobytka, koní a bizonů přes jižní hranici, aby zabránily zavlečení parazita na své území.

Nutno podotknout, že vypouštění much není žádný nepředvídatelný experiment. Spojené státy a Mexiko tuto metodu využily již mezi lety 1962 a 1975, kdy společně vypustily přes 94 miliard sterilních much. Tato kampaň, která americkým farmářům v 50. a 60. letech ušetřila odhadem 50 až 100 milionů dolarů ročně, je dodnes považována za jeden z největších úspěchů v historii ochrany hospodářských zvířat.

Vzniknou továrny na mouchy

Současná hrozba vyžaduje obnovu a rozšíření potřebné infrastruktury. V jižním Mexiku má do července příštího roku vzniknout nová „továrna na mouchy“ a v jižním Texasu vyroste distribuční centrum. Cílem je navýšit týdenní produkci sterilních much až na 400 milionů kusů, což je značný skok oproti současné kapacitě zařízení v Panamě, která činí přibližně 117 milionů much týdně.

Ačkoli je hlavním smyslem ochrana dobytka, bzučivka lidožravá, jak naznačuje její název, může ve vzácných případech napadnout i člověka, obzvláště, pokud má otevřenou, nechráněnou ránu. Celá situace je tak důrazným připomenutím, že i problém, který jsme považovali za definitivně vyřešený, se může nečekaně vrátit a ohrozit nás s novou intenzitou.

Celá operace je logisticky náročná a vyžaduje spolupráci s Mexikem i dalšími státy. Kromě vypouštění sterilních much zahrnuje i monitoring, záchytová opatření na hranicích a pohotovostní plány pro případ, že by se parazit dostal dál na sever. Vědci zároveň hledají možné inovace – například lepší pasti, účinnější sterilizační metody nebo dokonce geneticky modifikované varianty much, které by mohly být ještě efektivnější.