Akcie ČEZ pokračují v brutálním pádu, investoři spekulují o vlivu Strnadova vstupu na burzu
- Tržní hodnota ČEZ prudce klesá, během úterý odepisují akcie energetické firmy přes šest procent.
- Držitelé spekulují o výprodeji ze strany velkých hráčů, kteří si chystají hotovost na nákup akcií CSG.
- Investory netěší ani snížení cílové ceny akcií ČEZ z pohledu velkých bank.
Prudký propad ceny akcií energetického holdingu ČEZ pokračuje. V pondělí odepsaly nejvíce za 18 měsíců a nezotavily se ani během úterý. Krátce před polednem cena jedné akcie spadla pod 1200 korun. Ještě v pátek stála 1340.
Analytici a minoritní akcionáři firmy si všímají nejen rychlosti pádu akcie, ale zejména mimořádně vysokých objemů obchodů s ní. Ten dosahoval hodinu po otevření parketu 300 milionů korun, upozornil makléř Fio banky David Lamač. „Zdá se, že dnes někdo potřebuje za každou cenu vystoupit z pozice, pravděpodobně ze ziskové). Asi není úplně mimo ani myšlenka, že se kolektují peníze, uvolňují ruce na páteční IPO české CSG,“ uvažuje na síti X minoritní akcionář Michal Šnobr.
Vidina pádu o 50 procent
Záminek k prodeji podílu v energetické společnosti by ale odhodlaní prodejci mohli najít více. V pondělí snížil analytik banky Morgan Stanley Arthur Sitbon cílovou cenu akcií ČEZ na 880 korun z 900. Banka UBS přišla před Vánoci ještě s pesimističtějším odhadem, tržní hodnotě ČEZ předpovídá padesátiprocentní propad ze současných hodnot.
Trh kladně nezacenil ani nedělní oznámení ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO), že vláda letos začne přípravné kroky k výkupu minoritních akcionářů ČEZ a úplnému zestátnění firmy. Tím potvrdil svůj dřívější záměr, přidal však aktuální časový rámec.
Celý proces má trvat zhruba 18–24 měsíců. Hlavní část připadne až na příští roky, popsal Havlíček v České televizi. Jaké kroky vláda plánuje, Havlíček neupřesnil, protože se jedná o informace, které by mohly ovlivňovat cenu akcií na burze.
ČEZ a výkupní prémie
„Nebudeme to oddalovat, máme určitý připravený scénář, jak budeme pokračovat,“ řekl ministr. Proces bude podle něj zahájen v příštích měsících. Hlavní práce se neodehraje v roce 2026, ale to neznamená, že se nezahájí konkrétní přípravné kroky,“ doplnil.
Loni přitom spekulace na zestátnění a atraktivní výkupní cenu od menšinových akcionářů ceně titulu vydatně pomáhaly. Za rok 2025 posílila akcie ČEZ o více než třetinu a její držitelé viděli ještě vyšší cenovku. Jak ostatně začátkem září 2025 uvedl Havlíček v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, náklady na zestátnění ČEZ by se podle něj vyšplhaly na zhruba 250 miliard korun. Vykoupit by přitom bylo třeba zhruba 30 procent akcií ČEZ; výkupní cena by tak podle takového scénáře vycházela na zhruba 1 550 korun za kus.