- Přečtěte si detaily rekordního úpisu, který má díky perfektnímu načasování přepsat žebříčky českých miliardářů.
Zbrojař Michal Strnad urychluje svůj záměr vstoupit na nizozemskou burzu a podle nových informací má v plánu uvolnit akcie investorům už tento pátek. Redakce má k dispozici prospekt k nabídce primárního úpisu, z něhož vyplývá, jaká je cílová valuace i dohodnutá angažovanost klíčových velkých investorů.
Prospekt odhaluje mnohé dosud nezveřejněné informace, jiné zas upravuje či potvrzuje. Tou nejklíčovější změnou je nová cílová valuace. Czechoslovak Group už necílí na valuaci 30 miliard eur, ale na 25 miliard eur. I tak ale půjde o jednu z nejvýznamnějších evropských emisí tohoto roku.
Cena akcie je stanovena na 25 eur za kus. Firma nabídne 30 milionů akcií nových a k tomu dalších zhruba sto milionů cenných papírů existujících. V případě velkého zájmu investorů je ve hře rovněž opce na úpis dalších přibližně 20 milionů akcií, čímž by se volně obchodovaný podíl na burze dostal mírně nad úroveň 15 procent. Po dokončení nabídky bude mít zbrojní skupina miliardu akcií, což znamená, že při úspěšném úpisu by celková valuace činila 25 miliard eur, přibližně 607 miliard korun. Pro představu: tržní kapitalizace skupiny ČEZ činí dnes 689 miliard korun.
Prospekt potvrzuje, že Czechoslovak Group má zajištěný prodej akcií za 900 milionů eur, tedy přes 27 procent celého emitovaného balíku. Tuzemské skupině tento závazek dodává značný kus jistoty a také punc prestiže, zvlášť když jsou kupujícími renomované společnosti, jako je například americký BlackRock. Největší správce aktiv na světě se zavázal, že nakoupí akcie za 300 milionů eur. Totožnou dohodu Czechoslovak Group uzavřela také se společnostmi Artisan Partners a Qatar Investment Authority, která je přímo vlastněná katarským státním investičním fondem.
Strnadova skupina rovněž poodhalila prognózy dalšího finančního vývoje. Za loňský rok očekává tržby ve výši 6,4 miliardy eur, přičemž provozní marži EBIT očekává přibližně na úrovni 25 procent. Letos se mají tržby vyšplhat na úroveň 7,4 až 7,6 miliardy eur. V roce 2024 přitom utržila čtyři miliardy a o rok dříve jen 1,7 miliardy eur. V roce 2021, tedy před vypuknutím války, to nebylo ani 0,6 miliardy eur.
Nejlepší načasování
Analytik Lukáš Kovanda se domnívá, že Strnad si pro úpis akcií nemohl vybrat vhodnější načasování. „Ukazatel výkonnosti akcií evropského obranného průmyslu, který sestavuje americká banka Goldman Sachs, včera uzavřel na historickém maximu. Firmám zbrojního a obranného průmyslu starého kontinentu zvláště nahrává loňské i letošní konání amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ míní Kovanda.
„Jeho tlak na navýšení výdajů členských zemí NATO na pět procent HDP, nečitelný postoj k další budoucnosti Severoatlantické aliance, bleskový zásah ve Venezuele či stále zarputilejší snaha získat pro USA Grónsko zvedají akcie evropských zbrojovek dohromady mnohem více než ruská invaze na Ukrajinu,“ dodal.