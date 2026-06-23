SpaceX po rekordním debutu na burze prudce oslabila. Od maxima ztratila téměř třetinu hodnoty
- SpaceX po burzovní euforii zažívá první výraznější zkoušku důvěry investorů.
- Na náladu trhu dopadají vyšší úrokové sazby i očekávání dalších prodejů akcií.
- O dalším směru rozhodnou hospodářské výsledky firmy, tempo růstu a chování stávajících investorů.
Akcie společnosti SpaceX zažívají po rekordním vstupu na burzu svoji první výraznější korekci. Od hodnotového maxima z poloviny června ztratily přibližně třetinu a v pondělí 22. června uzavřely obchodování na ceně 154,60 dolaru za akcii. Firma během jediného obchodního dne přišla o zhruba 400 miliard dolarů tržní hodnoty, což patří k největším jednodenním poklesům v historii amerických burz.
Společnost vstoupila na burzu 12. června s upisovací cenou 135 dolarů za akcii. Už během prvního obchodního dne akcie posílily téměř o 20 procent a v následujících dnech růst pokračoval. Tržní hodnota firmy se krátce přiblížila třem bilionům dolarů a SpaceX se zařadila mezi nejhodnotnější společnosti světa.
Po euforii přišlo vystřízlivění
Optimismus investorů ale rychle vystřídaly výprodeje. Analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek považuje současný vývoj především za očekávanou korekci po mimořádně úspěšném vstupu firmy na burzu. „Z velké části jde o přirozenou korekci po mimořádně silném vstupu na burzu, který byl poháněn především euforií drobných investorů a spekulativním kapitálem,“ říká.
Podle něj se nyní investoři začínají více soustředit na skutečné výsledky společnosti. „V prvních dnech po IPO trh oceňoval především příběh Elona Muska a budoucí potenciál Starlinku či umělé inteligence. Nyní se však stále více řeší ziskovost, vysoké investiční náklady a skutečnost, že společnost zatím generuje ztráty,“ dodává.
Podobně situaci hodnotí také portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Je to běžné vystřízlivění. Růst po IPO byl způsobený hlavně tím, že na burzu šlo poměrně málo akcií. Byl tam klasický IPO pop,“ uvedl. Podle něj investoři postupně vybírají zisky a uvědomují si i další rizika spojená s oceněním společnosti.
Dluhopisy nejsou problém, rizikem je uvolnění dalších akcií
K poklesu přispívá také mimořádně vysoká valuace společnosti. Významná část její hodnoty je přitom založena na očekávání budoucího růstu divize umělé inteligence, která byla loni ztrátová.
Společnost zároveň oznámila svou první emisi dluhopisů. Výnos z nabídky chce využít ke splacení překlenovacího úvěru, který si letos vzala v souvislosti se sloučením se společností xAI Elona Muska.
Lajsek považuje emisi za logický krok. „SpaceX buduje mimořádně kapitálově náročný byznys a financování prostřednictvím dluhopisového trhu může významně snížit náklady na kapitál,“ říká. Zároveň ale upozorňuje, že investoři budou stále citlivěji sledovat zadlužení společnosti a její schopnost proměnit vysoké investice do budoucích zisků.
Pfeiler si naopak nemyslí, že právě dluhopisová emise byla hlavním důvodem propadu akcií. „Objem emise vzhledem k tržní kapitalizaci nebyl tak vysoký. Někteří investoři to ale mohou vnímat jako signál, že se firma snaží využít současných příznivých podmínek a získat co nejvíce kapitálu,“ říká.
Volatilita může pokračovat i v dalších měsících
Další vývoj akcií může ovlivnit také jejich zařazení do hlavních akciových indexů, které by mohlo přivést nové institucionální investory. Podle Lajska by to znamenalo dodatečnou poptávku ze strany indexových fondů a zvýšilo by likviditu titulu. Současně ale upozorňuje, že dlouhodobý vývoj budou určovat především hospodářské výsledky, tempo růstu Starlinku, rozvoj projektů v oblasti umělé inteligence a schopnost financovat další expanzi.
Oba analytici zároveň očekávají, že akcie SpaceX zůstanou i v dalších měsících velmi volatilní. Pfeiler za největší krátkodobé riziko označuje blížící se konec období, během něhož původní investoři nemohli prodávat své akcie.
„Už v srpnu vyprší první omezení prodeje akcií. Na trh se může dostat zhruba 900 milionů akcií, zatímco dnes se obchoduje přibližně 500 milionů. Spousta venture kapitálových a private equity investorů může chtít realizovat zisky,“ upozorňuje.
Podle Pfeilera proto existuje větší prostor pro další pokles než pro návrat na rekordní hodnoty. „Nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že ten vrchol mají akcie pomalu za sebou,“ dodává.