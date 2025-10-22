Americké akcie výrazně rostly, dařilo se Applu, Netflixu i Alphabetu
Akcie ve Spojených státech na začátku týdne výrazně posílily. Zisky táhly technologické společnosti a zveřejňované dobré firemní kvartální hospodářské výsledky. Na devizovém trhu posiloval dolar.
Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie tří desítek předních amerických podniků, se zvýšil o 1,1 procenta na 46.706,58 bodu. Širší index S&P 500 stoupl o 1,1 procenta na 6735,13 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 1,4 procenta na 22.990,54 bodu.
Akcie společnosti Apple vystoupaly na maximum. Akcie Alphabetu, Mety a Netflixu zaznamenaly nárůst o 1,3 až 3,2 procenta. Dařilo se i akciím malých firem.
Na devizovém trhu v závěru dne posiloval americký dolar vůči jenu a ztrácel k euru. Investoři se obávají, že se v úterý v Japonsku stane první ženou v čele vlády konzervativní politička Sanae Takaičiová, která by mohla přijít s fiskální expanzí, jež by měla negativní dopad na japonskou měnu. Trhy sledují vývoj politické situace ve Francii, kde se zmírnilo napětí díky zmražení důchodové reformy, ale investoři zůstávají stále opatrní.
Krátce před 22:00 SELČ ztrácelo euro na dolar 0,1 procenta na 1,1643 USD. K jenu měl dolar k dobru 0,1 procenta, prodával se za 150,72 JPY. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši šesti hlavních světových měn, přidává ve stejný čas 0,2 procenta na 98,60 bodu.