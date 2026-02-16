Třetí nejztrátovější burza světa. Prahu drtí prodejci na ČEZ, v pozadí mohou být emisní povolenky
- Pražská burza se v posledním týdnu stala jedním z nejztrátovějších trhů planety.
- Akcie ČEZ čelí masivnímu výprodeji a skepsi analytiků, kteří varují před dalším poklesem ceny.
- Negativní trend zasáhl kromě energetiky i bankovní domy a zbrojařský průmysl.
Až o pětadvacet miliard korun jen během pondělního dopoledne zlevňoval polostátní energetický ČEZ čelící v posledních dnech chronickému burzovnímu výprodeji. Propad nejsilnější akcie v pražském burzovním indexu jen prohloubila už tak nepříznivé únorové skóre pražské burzy. Ta se i kvůli problémům dalších velkých emisí v posledním týdnu dokonce zařadila na globální akciový chvost. Po Venezuele a Argentině se totiž stala třetím nejztrátovějším trhem světa.
Akcie ČEZ ze svého únorového vrcholu propadly už zhruba o desetinu, z lednového cenového maxima pak už dokonce o zhruba osmnáct procent. Akcie je tak nejlevnější od dubna loňského roku, přičemž burzovní hodnota energetické firmy od ledna spadla zhruba o 130 miliard korun na současných šest set. „Fundamentálně nedošlo k žádnému posunu a investoři tak zřejmě vybírají zisky,“ soudí analytik J&T Banky Milan Vaníček. Spouštěčem poklesu ale mohl být podle expertů i pokles cen emisních povolenek. Jejich ceny jen během února propadly o jedenáct procent.
„Primárním hybným faktorem ceny akcie jsou ale stále spekulace o formě a načasování případného zestátnění,“ uvádí portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Klíčovou úrovní je v podle něho 1200 korun za akcii odpovídající současné férové ceně akcie. „Pokud ji ČEZ překročí, investoři mohou mít pod tlakem jakéhokoli impulsu včetně propadu cen emisních povolenek tendenci vybírat zisky,“ dodává Pfeiler s tím, že cokoli nad tisíc korun je v případě akcií ČEZ „politickou prémií.“
Vydatné slevy napříč trhem
Akcie se tak v únoru vydatně přiblížila analytickému konsensu. Jak uvádí monitoring agentury Bloomberg, ze sedmnácti expertů pokrývajících akcie ČEZ nikdo nedoporučuje nakupovat jeho akcie. Naopak třináct analytiků doporučuje akcie prodávat. Průměrná cílová cena je pak dramaticky pod tržní cenou akcie. Průměrný cíl 911 korun totiž na současné ceně varuje před dalším, bezmála pětinovým ročním propadem ceny akcie.
Energetické akcie jsou v únoru hlavním důvodem propadu indexu PX, který ze svého únorového a zároveň historického vrcholu odepsal kolem šesti procent. Jak uvádí portál Countryeconomy monitorující výkon světových akciových indexů, hůře si v únoru vedly jen argentinský akciový index Merval a venezuelský IBC Caracas. Praha se k nelichotivému průběžnému skóre propracovala nejen kvůli vývoji akcií ČEZ. Na pražské burze totiž vydatně zlevnily prakticky všechny hlavní emise, byť za tím stály zcela odlišné příčiny.
Bankovní sektor bojoval s propadem napříč Evropou, když index Euro Stoxx Banks jen od počátku února propadl o téměř devět procent. To se propsalo i do Česka, a to primárně skrze akcie Erste, které od svého vrcholu na počátku února zlevnily o zhruba sedm procent, obdobně ztrácí ale i Komerční banka a Moneta.
Valuační ukazatele šly u bank moc nahoru
„Kurzy bankovních akcií předtím vystoupaly až příliš nahoru. Klíčový valuační ukazatel, poměr tržní a účetní hodnoty vlastního kapitálu vzrostl na 1,4, což je úroveň, na které byl naposledy před krizí z roku 2008,“ připomíná portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler s tím, že ceny bankovních akcií nemají důvod dále klesat. „Bankám se daří držet náklady na uzdě, poptávka po úvěrech zůstává robustní i díky zbrojnímu boomu a dochází k oživení investičního bankovnictví, což souvisí s tím, že si evropské firmy rekordně chodí na burzu pro kapitál,“ dodává Pfeiler.
Obrázek krvavého února konečně doplňuje i propad akcií zbrojařského CSG, které nicméně prozatím nejsou součástí indexu PX a do jeho výkonnosti tak nevstupují. Akcie ostře sledovaného IPO od konce ledna oslabily o více než osm procent, ze svých maxim po vstupu na burzu pak o více než patnáct. „Akcie zbrojařských společností jsou citlivé na jakékoli změny v rámci současných válečných konfliktů. Jakýkoli posun směrem k míru na Ukrajině je pro titul rizikem výprodeje,“ uvádí ekonom společnosti Portu Jan Berka. Záchrannou hranicí je pro titul podle něho cena kolem 680 korun, na které by mohli akcii začít nakupovat institucionální investoři, na které se nedostalo během úpisu.