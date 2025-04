Burzovní výplach je v plném proudu. Nastal už čas chytat padající nůž?

Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. Finanční trhy se zmítají ve vlnách obchodních válek a napjatá je především situace kolem amerických akcií. Pouček o tom, že je dobré nakupovat, když se všichni ostatní bojí, je nespočet. V praxi je však těžké otevřít brokera, který svítí odshora dolu červeně, a kliknout na tlačítko "buy", nicméně vše v historii naznačuje, že to je ta jediná cesta, jak využít slev na akciových trzích. Některé z akciových titulů atakují ceny z dob před pandemií nemoci covid-19, a tak už si při současných valuacích zaslouží detailní pohled. Podíváme se na pár z nich, které nemusí rozhodně být u svého lokálního dna, ale jsou to zajímavé byznysy ve slevě. Také si představíme dva zajímavé fondy z dílny Wood & Company. Máte se tak snad na co těšit, přeji vám příjemné čtení.

Renewables a blockchain. Fondy od Wood & Company sázejí na budoucnost

Tuzemský trh je co do počtu zajímavých investičních příležitostí celkem bohatý, zvláště pro segment kvalifikovaných investorů (FKI). Například databáze portálu fki-fondy.cz jich čítá celkem 147. To je solidní číslo. Vybrat ale ten, který bude profitovat z budoucích trendů, tak jednoduché není. Jedním z tipů na bližší prozkoumání mohou být dva fondy pro kvalifikované investory z díly Wood & Company. Ti na své akci pro novináře detailně představili dva své fondy, konkrétně fond zaměřený na obnovitelné zdroje energie a fond na blockchain. Oba mají svá specifika, co je ovšem pojí, je sázka na budoucnost. „Jde o jednu z nejpřevratnějších technologií poslední dekády, která funguje jako databáze a infrastruktura s využitím ve vícero sférách a odvětvích, především pak ve světě financí, gamingu, ale i v efektivnějším financování vědeckých projektů. Ve finančním světě dokáže pomoct například s likviditou, s mezinárodními platbami nebo zrychlí a zjednoduší převody cenných papírů,“ vysvětluje Tomáš Kacerovský, portfolio manažer Blockchain+ fondu.

Druhou sázkou je sázka na obnovitelnou energii, respektive na infrastrukturu OZE. „Do podfondu se snažíme získávat projekty OZE se stavebním povolením, to znamená bez developerského rizika, s důrazem na fotovoltaické a větrné elektrárny v příznivých lokalitách. V hledáčku máme i samostatné či hybridní bateriové systémy pro skladování elektrické energie. Jde nám o projekty s potenciálem nejlepší návratnosti v celoevropském srovnání. U projektů, do kterých vstupujeme, cílíme na exit během jednoho až dvou let od uvedení do provozu, podle optimálních tržních podmínek,“ doplňuje portfolio manažer fondu Renewables Václav Kůla.

