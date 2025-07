Skupina Partners, jejíž součástí je i Partners Banka, brzy nechá klienty investovat do burzovně-obchodovaných (ETF) fondů navázaných na bitcoin . Ředitel Partners Petr Borkovec i přes to vše nadále patří mezi velké odpůrce virtuálních měn.

Vydělat na bitcoinu a spol. lze různými způsoby. Někdo kryptoměny nakupuje v očekávání růstu jejich ceny, Wall Street a také stále více evropských bank zkouší profitovat ze zprostředkování kryptoinvestic. Výjimkou nemá být ani finančněporadenská skupina Partners, která chce dát všem klientům možnost snadno investovat do amerických fondů držících bitcoin jako podkladové aktivum. Ale nejenom do nich, Partners Banka si pro letošek dala za cíl přinést v aplikaci více služeb v oblasti investic.

„Bitcoinové ETF chceme na naší vlastní investiční platformu přidat do konce roku. Platformu od září spustíme poradcům a v prvním kvartále příštího roku i klientům napřímo v aplikaci,“ upřesňuje Borkovec pro e15.cz své záměry na vylepšení mobilní aplikace Partners, pod kterou spadá nejenom internetové bankovnictví Partners Banky, ale i veškeré produkty stejnojmenné poradenské skupiny.

„Investiční platformu si budou moci prostřednictvím Partners apky založit jak klienti Partners, tak klienti Partners Banky," dodává mluvčí banky Tereza Píchalová. Borkovec tímto rozvíjí plány, které nedávno naznačil na síti LinkedIn. Tam sdělil, že po bitcoinových ETF výhledově nabídne jeho firma i burzovně-obchodované fondy navázané na ether, tedy druhou největší virtuální měnu podle tržní kapitalizace.

Kryptoměny jako náboženství?

„Zároveň chystáme do aplikace celou krypto sekci, která bude dávat přímý přístup na kryptoburzy. Kromě toho v ni chceme umožnit přidat náhled na již vlastněná kryptoaktiva. Zde nemáme ještě přesný termín, ale cíl je podobný jako s investiční platformou,“ vysvětluje nyní ředitel skupiny Partners Borkovec, který virtuální měny dlouhodobě kritizuje. V květnu vzkázal jejich fanouškům, že chystané novinky u Partners Banky v žádném případě neznamenají Borkovcovo pomyslné prozření vůči přínosu bitcoinu a spol.

Petr Borkovec, Partners | Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

„Děláme to, protože není zbytí. Vy pak budete moci říkat, jak jsme to konečně pochopili, ale mohu vás ujistit, že to tak úplně není. Takže proč? Protože začneme věřit, že to drobným investorům k něčemu je? Že to řeší nějaký problém? Že mají kryptoměny hodnotu? Ne, prostě nás k tomu donutí trh a nakonec si řekneme ,co už, tak si taky napakujeme kapsy’. Stejně jako BlackRock, Goldman Sachs a další, o kterých teď naivkové píší, jak se z nich stali zastánci krypta, kteří prozřeli a pochopili,“ napsal v této souvislosti Borkovec dříve na svém profilu.

„Tyto firmy pochopily, že stavět se proti náboženství nedává smysl a že právě na tomto náboženství se dá vydělat. Budeme samozřejmě varovat před riziky investice do hodnoty něčeho, co je postaveno na víře. Budeme intenzivně komunikovat maximální podíl v portfoliu. A budeme se snažit včas varovat, až bude víra ustupovat,“ upozornil Borkovec, který v kryptoměnách postrádá jasný fundament, o nějž by se mohla jejich cena opřít.

Než ale Partners všechny ohlášené novinky zavede do své aplikace, jiné evropské banky mezitím mohou spustit další druhy služeb spjatých s kryptem, které by mohly zákazníkům prodávat.

Bitcoin s příspěvkem státu

Podle informací agentury Bloomberg se například Deutsche Bank chystá ve spolupráci s rakouským kryptobrokerem Bitpanda nabízet už v roce 2026 klientům možnost úschovy digitálních aktiv přímo u banky. Narozdíl od investice pomocí ETF by tak klienti mohli získat přístup i k samotným digitálním mincím včetně možnosti jejich přeposílání na vlastní virtuální peněženky.

Nic takového zatím žádná tuzemská banka neohlásila, Česká spořitelna nebo Fio ale už nyní dovolují nakupovat podíl v amerických kryptoměnových burzovně-obchodovaných fondech.

„Nákup přímo kryptoměn je spojen s nutností zřídit si speciální digitání peněženku, v níž kryptoměnu klient uchová. Zprostředkovaný nákup kryptoměny skrze cenný papír ETF, jehož hodnota kopíruje hodnotu dané kryptoměny, je tak pro mnohé klienty výrazně jednodušší způsob jak investovat do kryptoměn,“ vysvětlil už dříve pro e15.cz mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Další možnou výhodou ETF představuje jejich daňový režim. Pokud si do nich investoři odkládají část peněz na stáří v rámci Dlouhodobého investičního produktu (DIP), mají tak možnost využít daňové zvýhodnění.