Mladí se loučí s vlastním bydlením. Babišův byznys už tolik nevydělává. Co by dnes studoval šéf Nvidie?

Špatná dostupnost bydlení v Česku dopadá zejména na mladé rodiny. V Praze žije v nájmu téměř 70 procent lidí do 35 let, podobně složitá situace ale panuje i v Brně a dalších krajských městech. Bez pomoci rodiny se k vlastnímu bytu mladí prakticky nedostanou, a to ani v menších obcích, kde jsou ceny nemovitostí zatím dostupnější. Generace Z se tak musí spokojit s nájmy, které často spolknou většinu jejích příjmů.

Traktory, kombajny, stroje na setí, hnojení, mulčování či sklizeň. Trh se zemědělskou technikou zpomalil, což se negativně projevilo i do hospodářských výsledků Agrotecu, jenž spadá pod koncern Agrofert expremiéra Andreje Babiše. Jednomu z předních obchodníků se zmíněnou technikou se výrazně propadly tržby i zisk. Pozitivní impulz do dalšího podnikání si společnost slibuje od byznysu s osobními automobily, zajímá se například o přeprodej těch čínských.

VIDEO: Potkat těhotnou bude vzácnost. Prvorodičky stárnou, roste počet matek nad 40 let, říká porodník Krofta ve FLOW

FLOW: Potkat těhotnou bude vzácnost. Prvorodičky stárnou, roste počet matek nad 40 let, říká porodník Krofta • Zdroj: e15

Umělá inteligence se pomalu, ale jistě stala běžnou součástí pracovního života. Zatímco někteří její využití stále odmítají, jiní si bez ní už nedokážou představit svůj den. Na rozmachu AI výrazně těží americká společnost Nvidia – největší světový výrobce čipů pro umělou inteligenci. Její šéf Jensen Huang nedávno odpověděl na otázku, co by dnes studoval, kdyby mu bylo dvacet. Jeho odpověď mnohé překvapila: rozhodl by se pro fyzikální vědy.