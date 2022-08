Cena plynu pro evropský trh přesáhla 300 eur za megawatthodinu | E15.cz

Dražší byl zemní plyn jen bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině, kdy se jeho cena začátkem března krátce dostala až ke 345 eurům za MWh. Ještě ten den ale klesla zpět pod 200 eur/MWh. Za stále vyššími cenami plynu v Evropě stojí právě nedostatek této suroviny ve spojitosti s ozbrojeným konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

Plán Česka při odstavení dodávek plynu

Trh vyhodnocuje ohlášené další přerušení dodávek ruského plynu do Evropy plynovodem Nord Stream 1. Rusko oznámilo, že od 31. srpna na tři dny dodávky Nord Streamem zastaví. To podnítilo obavy, že by se již tak silně omezený tok plynu z Ruska mohl úplně zastavit, pokud by se dodávky po přerušení znovu neobnovily.

Růst cen plynu přispívá i k silnému růstu cenu elektřiny. Cena termínového kontraktu na elektřinu na burze EEX v Lipsku ve středu uzavřela na rekordních 709 eurech (přes 17 480 korun) za megawatthodinu. Za poslední dva týdny vzrostla asi o 50 procent.