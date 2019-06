Zlato vystoupalo na šestiletý rekord | E15.cz

Za růstem stojí oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení nových protiíránských sankcí, které se nyní týkají přímo íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího a dalších vrcholných vojenských představitelů Íránu. „Geopolitické tenze a rostoucí riziko světově významného ozbrojeného střetu zlatu tradičně nahrávají. Zvyšují totiž nejistotu ve světě, přičemž zlato je vnímáno jako pojistka vůči ní,“ upozorňuje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Napětí okolo Íránu ale není jediným důvodem, proč investoři začali nakupovat zlato. Minulý týden totiž americká centrální banka Fed a rovněž Evropská centrální banka nevyloučily, že začnou opět snižovat úrokové sazby nebo zahájí nové kolo pumpování peněz do ekonomik. Chtějí tak bojovat proti zpomalení globální ekonomiky, které způsobují obchodní třenice.

„Výsledky zasedání centrální banky USA si trh vyložil jako kumulaci budoucího rizika,“ říká analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Příliv nových peněz do zlata se odrazil rovněž na zájmu o největší burzovně obchodovaný fond na světě investující do zlata, SPDR Gold Trust. Objem investic v něm během pátku vzrostl o 4,6 procenta, což je největší nárůst od září 2008. V té době přitom prchali investoři do zlata kvůli obavám z finanční krize.

Dalším faktorem, který ovlivňuje zájem kupců o zlato, je stále nevyřešená hrozba obchodní války mezi USA a Čínou. Američtí představitelé totiž stále zastávají tvrdý postoj ve vyjednáváních, což zvyšuje možnost dalšího kola obchodní války. Tato nejistota opět žene investory do bezpečného přístavu.

Cena zlata v posledním roce:



source: tradingeconomics.com

Cena zlata proto může dál pokračovat v růstu. „Vzhledem k dalšímu mixu geopolitických a ekonomických událostí očekávám nástup několikaletého růstového období. Nepřekvapilo by mě, kdybychom již příští léto zažili cenu minimálně převyšující 1500 nebo 1600 dolarů za troyskou unci,“ dodává Brávník.

Zlatu se ostatně dlouhodobě daří. „V období od roku 1971 do dnešního dne dosáhlo zlato na roční výnos v dolarech ve výši 7,72 procenta,“ doplňuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.