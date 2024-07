Chamtivost vítána. Druhé pololetí přiloží pod akcie a rozpráší mýtus o předražené Wall Street

Svět by nebyl světem bez kontroverzí a přinejmenším ani do konce letošního roku to nebude jinak. Na jedné straně globální ekonomika lehce ztrácející dech, na druhé straně silná podpora finančních trhů ze strany těch nejmocnějších světových centrálních bank, které mají aktuálně pod palcem obrovský rezervoár potenciálního optimismu. Právě na intenzitě jeho rozlévání do trhu bude záležet konečné skóre letošního roku zdaleka nejen akciových burziánů. Dobrou zprávou zůstává, že východisko je nakloněno happy endu. Inflační boom odezněl a zkazky o jeho druhé vlně se zatím nikterak palčivě nenaplňují. Centrální bankéři tak mohou teoreticky více podpořit ekonomiky a potažmo i burzy. Cesta k dalšímu růstu je tak alespoň zdánlivě volná. Analytický konsenzus přesto zvedá varovný prst. Přinejmenším Wall Street si prý už svůj letošní růst vybrala v prvním pololetí.