Po Huawei vláda zakazuje DeepSeek. Státní správa nesmí AI nástroj používat

Fiala upozornil na to, že na DeepSeek se jako na čínskou společnost vztahuje povinnost poskytovat součinnost orgánům čínského státu. Mohlo by to vést k neoprávněnému přístupu k datům uživatelů. Zároveň varoval před tím, že data jsou ukládána na serverech v Číně a v Rusku a nejsou dostatečně zabezpečena. „Na základě těchto zjištění a analýzy NÚKIB vláda rozhodla o zákazu používání všech produktů, aplikací, řešení, webových služeb poskytovaných společností DeepSeek v české státní správě,“ řekl premiér.

Chatovací systém čínské společnosti DeepSeek, založený na umělé inteligenci (AI), který konkuruje americkým modelům, jako je ChatGPT, se v lednu stal nejstahovanější aplikací v americkém App Store.

Co je DeepSeek?

DeepSeek je chatbot s umělou inteligencí, který funguje podobně jako například Gemini od Googlu. Jedná se o bezplatnou aplikaci, kterou lze stáhnout v App Store. DeepSeek uvádí, že je navržen tak, aby „efektivně odpovídal na vaše otázky a zlepšoval váš život“. Model umělé inteligence, který chatovacího robota pohání, se nazývá R1. V matematice, kódování a uvažování je údajně stejně výkonný jako model O1 společnosti OpenAI, díky kterému funguje ChatGPT.

Jaké má chatbot nedostatky?

Stejně jako ostatní čínské modely umělé inteligence se DeepSeek sám cenzuruje v tématech, která jsou v Číně považována za citlivá. Odráží dotazy týkající se protestů na náměstí Nebeského klidu v roce 1989 nebo geopoliticky závažných otázek, jako je možnost invaze Číny na Tchaj-wan. Je také schopen poskytnout podrobné odpovědi o politických osobnostech, jako je indický premiér Naréndra Módí, ale odmítá tak učinit v případě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Čínská vládní cenzura byla považována za velkou výzvu pro vývoj AI. Zdá se však, že DeepSeek byl vycvičen na modelu s otevřeným zdrojovým kódem, což mu umožňuje provádět složité úkoly, a zároveň zatajovat určité informace.

Kdo stojí za společností DeepSeek?

Start-up se sídlem v Chang-čou založil v roce 2023 Liang Wenfeng a hned následující rok představil svůj první velký jazykový model. O Liangovi, který vystudoval Čeťiangskou univerzitu, kde získal tituly z elektronického inženýrství a informatiky, se toho ví jen málo. Liang je šéfem hedgeového fondu High-Flyer, který využívá umělou inteligenci k analýze finančních dat za účelem přijímání investičních rozhodnutí. Nedávno byl viděn na schůzce, kterou pořádal čínský premiér Li Čchiang, což odráží rostoucí význam společnosti DeepSeek v odvětví umělé inteligence.