Čínská vláda zvažuje mocnou podporu svých burz, které se potácejí na pětiletém minimu. Finanční injekce, plynoucí zejména z účtů státních podniků, by měla dosáhnout hodnoty kolem dvou bilionů jüanů (6,42 bilionu korun), píše Bloomberg . Na místo problémy stíhaných čínských burz se zatím tlačí konkurence ze sousední Indie.

Záchranný plán spočívá především ve využití prostředků na zahraničních účtech čínských státních podniků na nákup čínských akcií prostřednictvím burzy v Hongkongu, tvrdí zdroje Bloombergu. Dalších 300 miliard jüanů z místních zdrojů by do čínských akcií měly investovat státní společnosti China Securities Finance Corporation a Central Huijin Investment. O tomto postupu ale zatím není rozhodnuto a úřady zvažují další možnosti.

Některá opatření by ale mohla vstoupit v platnost ještě tento týden, pokud je schválí nejvyšší vedení země. To podle svých veřejných vyjádření razantní postup podporuje. „Musíme přijmout silnější a efektivnější opatření ke stabilizaci trhu a důvěry v něj,“ citovala čínská státní média z pondělního vyjádření premiéra Li Čchianga.

Od vrcholu v roce 2021 čínské akcie včetně těch obchodovaných na burze v Hongkongu ztratily na hodnotě přes šest bilionů dolarů. Hlavní čínský akciový index CSI 300 za loňský rok sestoupil o 11,4 procenta a klesal již třetí rok v řadě. Index hongkongské burzy Hang Seng klesl skoro o 14 procent a Hongkong tak dosáhl nejhoršího výkonu ze všech významných asijských akciových trhů. A propad se nezastavil ani po Novém roce, CSI 300 už stihl klesnout o dalších 4,5 procenta.

Čína přinejmenším od října uvažuje o zřízení státem podporovaného fondu na stabilizaci akciových trhů. Burzy dlouhodobě tlačí dolů hluboká realitní krize v zemi, postupné zpomalování ekonomického růstu, vadnoucí nálada spotřebitelů nebo slábnoucí přísun zahraničních investic. Navíc dřívější snahy čínské vlády pomoci akciovým trhům, jako například v roce 2015, se minuly účinkem. Vláda tehdy nejprve podporovala občany, aby investovali do akcií, což například burze v Šanghaji zajistilo raketové růst během několika měsíců. Pak ale bublina praskla a následný pád zcela nezastavila ani státní finanční intervence na trhu, ani zavedení různých omezení pro prodej akcií.

Příliš slabá podpora?

Někteří analytici se nyní obávají, že podobný vývoj se bude opakovat. „Balíček pro čínský akciový trh je vítaným opatřením a svědčí o rostoucí vstřícnosti úřadů. Obáváme se však, že při podílu pod dvěma procenty hrubého domácího produktu je to stále nedostatečné,“ řekla agentuře Reuters analytička Aninda Mitraová ze společnosti BNY Mellon Investment Management.

„Potenciální podpůrný balíček by měl dokázat krátkodobě utlumit propady a stabilizovat trhy do lunárního Nového roku, ale historicky měly státní nákupy samy o sobě omezenou schopnost obrátit náladu na trzích, pokud nebyly následované dalšími opatřeními,“ myslí si i stratég společnosti Bloomberg Intelligence Marvin Chen. Lunární neboli čínský Nový rok letos připadá na 10. února.

Některá taková dodatečná opatření již začala vstupovat v platnost. Nejméně dvě blíže neupřesněné státní pojišťovny dostaly podle Bloombergu v pondělí příkaz neprodávat více čínských akcií, než právě nakupují. Na pojišťovny se takové omezení vztahuje vůbec poprvé. Jedna pojišťovna měla podobné instrukce dostat již na začátku ledna. Největší čínský broker Citic Securities, který je součástí i v Česku stále aktivní čínské státní investiční skupiny Citic Group, minulý týden zastavil přijímání příkazů na prodej nakrátko od některých ze svých klientů.

Již loni na podzim čínská burzovní komise omezila takzvaný prodej akcí nakrátko, tedy spekulaci na pokles ceny akcií. Čínské státní investiční fondy také nakupovaly akcie velkých domácích bank. Propad trhu to ale nezastavilo.

Investoři spoléhají na Indii

Potíže čínských akciových trhů využívá sousední Indie. Tržní kapitalizace indického akciového trhu v pondělí vůbec poprvé překonala hodnotu akcií zalistovaných na burze v Hongkongu. To z Indie činí čtvrtý největší akciový trh na světě.

Trendy na obou trzích jsou do značné míry opačné. Zatímco tempo růstu čínské ekonomiky slábne, indické hospodářství by si mělo i ve fiskálním roce končícím v březnu udržet přinejmenším sedmiprocentní růst. To samé lze říci o dlouhodobě posilujícím indickém indexu spotřebitelské důvěry. Hlavní indický akciový index BSE SENSEX přidal za minulý rok skoro 19 procent, další klíčový index NIFTY 50 si polepšil o rovných 20 procent.

„Panuje jasná shoda, že Indie je nejlepší dlouhodobá investiční příležitost,“ napsali stratégové banky Goldman Sachs minulý týden ve zprávě. Další analýza stejné banky uvádí, že v roce 2027 bude v Indii žít sto milionů lidí s příjmem přes deset tisíc dolarů ročně, což vedle rostoucí poptávky po spotřebním zboží přinese i příliv nových investic na indické burzy.