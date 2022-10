ČNB obstoupila korunu. Zářijový zásah za desítky miliard měl předejít britskému kolapsu | E15.cz

„Během srpna si ČNB získala důvěru trhu a korunu místo centrální banky začali bránit sami tržní hráči, aniž by to centrální banku stálo výraznější prostředky. Stres na globálním, nikoli na českém, finančním trhu v minulém týdnu způsobil to, že část takových obránců koruny se logicky stáhla,“ uvádí portfolio manažer Erste Asset Management Tomáš Kroužel.

Zasedání Bankovní rady proběhlo v září jen několik dnů poté, co se světový kapitál bolestivě spálil na britské libře. Ta během pár dnů oslabila vůči euru o téměř pět procent a kapitál propadl neuróze vůči měnám, vyjma amerického dolaru. Výsledkem intervence bylo skokové posílení české měny o necelé procento.

„ČNB po svém zasedání byla nucena vstoupit na trh a intervenovat. Zdá se, že nyní brání či stropuje korunu na úrovni 24,70 za euro,“ potvrzuje i hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Obdobným impulsem pro obranu koruny byl počátek války na Ukrajině, který tehdy rovněž přiměl ČNB vstoupit na trh a prodejem eur za miliardy korun bránit stabilitu české měny. „Tržní hráči v takových situacích obvykle redukují své rizikové pozice i tam, kde se nic neděje,“ dodává Kroužel.

O zářijové „bleskové“ intervenci v relativně velkém měřítku svědčí data z pravidelné Dekádní bilance ČNB. Z dokumentu vyplývá mezi dvacátým a třicátým zářím pokles likvidity bankovního sektoru o zhruba 70 miliard korun, což podle analytiků ukazuje na intervenční aktivitu ČNB. Centrální banka za svá eura stahuje z bankovního sektoru českou měnu. ČNB tradičně komentuje objem svých devizových intervencí až se zpožděním.

Bankéři 29. září znovu rozhodli o ponechání základní úrokové sazby na sedmi procentech. Kurz koruny vůči euru tehdy sahal právě ke „kritické“ úrovni 24,70. Centrální banka už v minulosti ukázala, že právě tato číslovka obvykle aktivizuje intervenční akci ČNB. Koruna „nekrytá“ vyšším úrokem byla ovšem vystavena potenciálně vyššímu riziku od spekulantů.

„Rozhodnutí ČNB zasáhnout ve prospěch kurzu koruny mohlo nastat v obavě, že ponechání úrokových sazeb beze změny by mohlo nastartovat na devizovém trhu korekci české měny,“ vysvětluje ekonom banky UniCredit Pavel Sobíšek.

Podle odborníků si ČNB po počáteční nervozitě spojené s obměnou členů Bankovní rady pod vedením guvernéra Aleše Michla vydobyla respekt trhu k její schopnosti uřídit korunu. „Během srpna si ČNB získala důvěru trhu a při oslabování koruny nad 24,60 za euro ji místo ČNB začali bránit sami hráči na trhu, aniž by to centrální banku stálo výraznější prostředky,“ dodává Kroužel s tím, že koruna se tak držela relativně stabilní. „Čerstvá zkušenost Velké Británie s nahlodáním důvěry trhu je nicméně varovným signálem i pro ČNB,“ zdůrazňuje Horská.

Od března do konce srpna ČNB ze svých rezerv už vyprodala celkem něco přes 23 miliard eur, aby koruně zabránila v oslabování, a zvýšila i tak už nadměrně inflační tlaky v ekonomice. „Celkový objem rezerv ČNB se snížil na 139 miliard eur, což je stále více než trojnásobek toho, co drží třeba maďarská centrální banka,“ uvádí ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Ekonomové ovšem upozorňují na rychlé tempo jejich úbytku. Ještě v dubnu se totiž hodnota devizových rezerv pohybovala okolo 160 miliard eur. „Ačkoliv současná úroveň devizových rezerv je ještě dost vysoká, polštář z doby intervencí proti koruně se ale může pod tlakem trhu velmi rychle vyčerpat,“ dodává Horská.