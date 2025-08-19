Předplatné

Ivana Tykač rozšiřuje svůj dreamteam. Do think tanku Solvo nastupuje Landovský

Jakub Landovský

Jakub Landovský Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Do think tanku Solvo podnikatelky Ivany Tykač přichází nová posila. Členem neziskové organizace se stává bývalý velvyslanec při NATO, diplomat a politolog Jakub Landovský. Rozšiřuje tak tým politického marketéra Marka Prchala, kandidáta ANO na ministra školství Roberta Plagy nebo bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. 

„Myslím, že tohoto pána znáte a že nám tohle jeho bio, které jsme dali dohromady, možná dost lidí odříká z hlavy, i kdybychom jim zavolali ve tři ráno,“ představila Landovského v úterý zakladatelka think tanku na sociální síti LinkedIn. 

Jakub Landovský je český advokát a politolog, přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2015 působil jako náměstek ministra obrany Martina Stropnického, v resortu setrvavl i během funkčních období Karly Šlechtové nebo Lubomíra Metnara. V roce 2019 z pozice odborného náměstka odešel a stal se velvyslancem ČR při NATO, kde nahradil Jiřího Šedivého. 

V roce 2024 přešel do vedení think tanku Aspen Institute Central Europe. Zde setrval rok a začátkem srpna oznámil svůj návrat na ministerstvo obrany. V křesle ředitele neziskové organizace ho vystřídal odborník na USA a bývalý poradce prezidenta republiky Tomáš Klvaňa.

Landovský byl dlouholetým členem ČSSD, s rebrandované strany SOCDEM vystoupil koncem loňského října, kdy byla do čela strany zvolena Jana Maláčová. 

Krize mužství nebo role žen v domácnosti

Think tank Solvo založila podnikatelka Ivana Tykač na přelomu let 2023 a 2024 s podtitulem Institut pro rozvoj potenciálu. „Přinášíme odvážné a pragmatické návrhy změn založené na datech,“ píše se na webových stránkách. Mezi jedny z prvních témat organizace má být kvalita dětství, umělá inteligence nebo postavení žen ve společnosti. Pod hlavičkou Solvo již vyšlo několik průzkumů, mezi nimi například šetření k vojenskému výzkumu, role žen v domácnosti či krize mužství. 

Kromě Tykač a Landovského stojí za think tankem bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová nebo bývalý poradce expremiéra Andreje Babiše Alexander Braun. Jednou z nejvýraznějších tváří organizace je i další bývalý blízký Babišův spolupracovník, marketér Marek Prchal, ze současného ANO pak bývalý ministr školství Robert Plaga. 

