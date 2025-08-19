Ivana Tykač rozšiřuje svůj dreamteam. Do think tanku Solvo nastupuje Landovský
Do think tanku Solvo podnikatelky Ivany Tykač přichází nová posila. Členem neziskové organizace se stává bývalý velvyslanec při NATO, diplomat a politolog Jakub Landovský. Rozšiřuje tak tým politického marketéra Marka Prchala, kandidáta ANO na ministra školství Roberta Plagy nebo bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.
„Myslím, že tohoto pána znáte a že nám tohle jeho bio, které jsme dali dohromady, možná dost lidí odříká z hlavy, i kdybychom jim zavolali ve tři ráno,“ představila Landovského v úterý zakladatelka think tanku na sociální síti LinkedIn.
Jakub Landovský je český advokát a politolog, přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Od roku 2015 působil jako náměstek ministra obrany Martina Stropnického, v resortu setrvavl i během funkčních období Karly Šlechtové nebo Lubomíra Metnara. V roce 2019 z pozice odborného náměstka odešel a stal se velvyslancem ČR při NATO, kde nahradil Jiřího Šedivého.
V roce 2024 přešel do vedení think tanku Aspen Institute Central Europe. Zde setrval rok a začátkem srpna oznámil svůj návrat na ministerstvo obrany. V křesle ředitele neziskové organizace ho vystřídal odborník na USA a bývalý poradce prezidenta republiky Tomáš Klvaňa.
Landovský byl dlouholetým členem ČSSD, s rebrandované strany SOCDEM vystoupil koncem loňského října, kdy byla do čela strany zvolena Jana Maláčová.
Krize mužství nebo role žen v domácnosti
Think tank Solvo založila podnikatelka Ivana Tykač na přelomu let 2023 a 2024 s podtitulem Institut pro rozvoj potenciálu. „Přinášíme odvážné a pragmatické návrhy změn založené na datech,“ píše se na webových stránkách. Mezi jedny z prvních témat organizace má být kvalita dětství, umělá inteligence nebo postavení žen ve společnosti. Pod hlavičkou Solvo již vyšlo několik průzkumů, mezi nimi například šetření k vojenskému výzkumu, role žen v domácnosti či krize mužství.
Kromě Tykač a Landovského stojí za think tankem bývalá ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová nebo bývalý poradce expremiéra Andreje Babiše Alexander Braun. Jednou z nejvýraznějších tváří organizace je i další bývalý blízký Babišův spolupracovník, marketér Marek Prchal, ze současného ANO pak bývalý ministr školství Robert Plaga.