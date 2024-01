V přepočtu o čtyřiačtyřicet bilionů korun za uplynulý rok přišli investoři na jedné z nejvýznamnějších čínských akciových burz v Šen-čenu. Právě o tolik se za posledních dvanáct měsíců zhroutila tržní hodnota čínských firem obchodovaných na této burze. Částka, se kterou by český státní rozpočet dokázal vyžít více než dvě dekády, odpovídá takřka čtvrtinovému propadu tamního trhu od ledna 2023. A tento dramatický pokles není jen výjimečným příběhem loňského roku, trvá už třetí rok. Čínská burza přitom šla zcela opačnou cestou než zbytek planety. Světový akciový index MSCI mapující vývoj globálních trhů naopak investorům vynesl přes šestnáct procent. Soumrak čínské ekonomiky posledních let v tomto týdnu stvrdil i definitivní pád developerské společnosti Evergrande.

Jen těžko tak lze na současné burzovní mapě světa najít něco natolik levného jako čínské akcie. Pro burziány ale zároveň představují i jeden z jeho nejsložitějších rébusů. Tradičním měřítkem tržní drahoty je cena, za jakou jsou investoři ochotni koupit jeden dolar zisku firem obchodovaných na burze.

Například na hongkongské burze, kde se obchodují mnohé velké čínské firmy, tato cena momentálně činí něco málo přes osm amerických dolarů. Čínské akcie jsou tak levnější o polovinu než japonské a téměř o dvě třetiny než akcie na Wall Street.

Jen s velmi malou nadsázkou lze konstatovat, že v posledním roce v Číně investorsky nefungovalo vůbec nic. Příkladem za všechny je akcie tamního technologického giganta Alibaba. Za poslední rok odepsala čtyřicet procent a prakticky se vrátila velmi blízko své upisovací ceně z IPO v roce 2014.

Alibaba má přitom nyní pětkrát vyšší zisky než tehdy. Čínský trh se tak zjevně nachází v situaci, kdy investoři ignorují signály, které standardní trhy obvykle považují za pozitivní. Důvodem je investorská frustrace z dlouhodobých ztrát a prostý fakt, že jakékoli naděje vkládané do čínských akcií se v posledních letech velmi záhy ukázaly jako liché. A to včetně účinnosti státních peněz ve velkém nalévaných do tamní ekonomiky. Právě k nim ale opět vzhlíží jedna z mála růstových investorských nadějí.