Jaroslav Bukovský: Povstání proti chamtivým podílovým fondům aneb Patero ETF pro zisk

Investovat draze a s relativně nízkým potenciálem, nebo levně a s větší šancí na výnos? Světe, div se, většina Čechů volí z tohoto bizarního menu možnost A. Její konkrétní podoba může být některý z velkých podílových fondů na domácím trhu. Jeden nekonkrétní příklad za všechny. Tak třeba vstup do akciového podílového fondu jedné ze tří největších domácích bank vyjde na tři procenta ze vstupní částky. Na další dvě procenta, tentokrát ročně, vyjde poplatek za správu peněz. V plusu tedy budete v prvním roce pouze tehdy, pokud fond vydělá více než pět procent. Kupříkladu akciový index pražské burzy PX za uplynulý rok vydělal kolem jedenácti procent. V tomto konkrétním případě by v prvním roce téměř polovinu výnosu požraly poplatky. Ale chápeme. Je to jednoduché a u kormidla takového burzovního molochu sedí živý správce, od kterého očekáváme takřka božské schopnosti. Mít je pochopitelně může.