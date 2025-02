Dolar reaguje na čínská cla poklesem, trh bude kvůli Trumpovi dál kolísat

Americký dolar v úterý oslabuje ke koši měn. Může za to zavedení cel na čínské zboží, protože hrozby prezidenta Donalda Trumpa ohledně cel byly interpretovány spíše jako vyjednávací taktika, než jako konečný cíl, zvláště poté co byla plánovaná cla vůči Mexiku a Kanadě pozastavena. Analytici očekávají, že trh bude nadále velmi citlivý na vývoj cel a bude rozkolísaný.

Kolem 18:05 SEČ dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, ztrácel 0,9 procenta a pohyboval se kolem 108,03 bodu. Euro vůči dolaru posilovalo o 0,4 procenta na 1,0378 dolarů. Dolar k jenu klesal o 0,2 procenta na 154,56 jenů. Euro vůči jenu rostlo o 0,2 procenta na 160,40 jenů.

„Stále sledujeme tato desetiprocentní cla na Čínu a odvetná opatření Číny, což na trh vrací určitou rizikovou prémii,“ uvedla obchodnice firmy Monex USA Helen Givenová. „Uvidíme, zda zde bude dodatečně nějaké vyjednávání, které by je mohlo zmírnit, jak jsme to viděli u Mexika a Kanady. Ale jak to teď vypadá, obchodní válka s Čínou je zpět v plném proudu,“ dodala.

Euro v úterý posiluje, protože USA pohrozily, že Evropská unie může být další na řadě se zavedením cel. Investoři nyní předpokládají, že kurz eura k dolaru se dostane na paritu. Několik analytiků také nedávno uvedlo, že americká cla budou mít na eurozónu deflační vliv.

Všeobecně se očekává, že cla zvýší americkou inflaci. To podpoří dolar, protože udrží úrokové sazby v USA déle na vyšší úrovni.

„To, že Trump chce vyjednávat, je jasné,“ řekl agentuře Reuters ekonom banky SEB Marcus Widen. „Zároveň se ale předpokládá, že příjmy z cel by měly financovat snížení daní, a z tohoto pohledu by se dalo uvažovat o tom, zda je pokaždé možné od plánů na cla ustoupit,“ dodal.