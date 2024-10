„Účelem emise je získat dodatečný kapitál k dalšímu rozvoji včetně pokračující expanze do zahraničí. Podle prvních signálů z trhu od komerčních bank zapojených do prodeje je zájem o dluhopisy značný,“ uvádí Martin Lánský z Penty s tím, že to dokládá víru investorů v kondici firmy.

„Loňská emise byla z původně nabízeného objemu 2,5 miliardy korun navýšena na pět miliard a stejně se bez problémů celá upsala. Stejný zájem očekáváme i zde, emise totiž patří k tomu nejlepšímu, co český dluhopisový trh v současnosti nabízí,“ uvádí analytik a šéfredaktor portálu Dluhopisar.cz Stanislav Termann.

Papíry za 1,25 miliardy korun splatné za pět let nesou průměrný výnos sedm procent. Loni přitom Dr. Max nabízel investorům významně vyšší úrok, a to 8,5 procenta, vyšší tehdy ale byla i míra inflace. „Vzhledem k výši výnosu, který na první pohled, hlavně vzhledem k výši zadlužení, není tak atraktivní, může úpis trvat i delší počet dní,“ předpokládá analytik J&T Banky William George Kubik.