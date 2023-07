Prodejci vlasové kosmetiky Bezvavlasy prudce vzrostly tržby i zisk | e15.cz

Celkové tržby firmy dosáhly v období od začátku ledna do konce června 347,2 milionu korun, meziročně byly bezmála o 60 procent vyšší. Čistý zisk se dokonce zdvojnásobil na 24,4 milionu korun. Hrubý provozní zisk EBITDA činil 22,5 milionu korun a byl tak o 72 procent vyšší než loni.

Pozitivně se vyvíjel i počet objednávek, který překročil 110 tisíc a meziročně byl vyšší zhruba o čtvrtinu. V tomto ohledu se firmě dařilo i navzdory ochlazení v sektoru e-commerce. Společnost působí v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, následovat má rozjezd e-shopů pro chorvatský a rumunský trh a na příští rok firma plánuje expanzi do dalších zemí.

„Od počátků podnikání jsme ziskoví a tento model je pro nás zásadní. To nám dovoluje zaměřit se na zdravou expanzi a investovat více do nového e-shopu, marketingu i do nového automatizovaného skladu, ze kterého budeme expandovat do celé Evropy,“ uvedl spoluzakladatel a generální ředitel firmy Aleš Hudeček.

Dodal, že se firma soustřeďuje rovněž na hledání a realizaci akvizic. „Tam hodláme alokovat současné přebytky hotovosti,“ poznamenal.

Společnost očekává za celý letošní rok nárůst tržeb o více než 30 procent na 700 až 732 milionů korun. Provozní zisk by měl být vyšší přibližně o polovinu a dosáhnout 52 až 66 milionů korun.

Firma se zaměřuje především na distribuci profesionální vlasové kosmetiky pro kadeřnictví, ale zásobuje i retailovou klientelu. Mezi nejprodávanější profesionální značky patří Wella Professionals, L’Oréal Professionnel, Schwarzkopf Professional, Kérastase, Matrix, Londa Professional, Goldwell či Olaplex.

Ziskovost firmy se odráží i na zájmu investorů o tento titul, s nímž se obchoduje na trhu Start pražské burzy určeném pro menší a střední podniky. Kurz se pohybuje okolo 700 korun a je tak o 70 procent výše než na začátku ledna. Tržní hodnota firmy díky strmému vzestupu dosáhla 700 milionů korun. Při primární veřejné nabídce loni na přelomu srpna a září činil upisovací kurz 490 korun.