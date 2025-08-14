Nové normy pro dřevostavby jsou zlom, sníží se jejich ceny, tvrdí architekt Horák
V Česku od léta platí nové normy, které se týkají dřevostaveb. Umožní především jejich výstavbu do větší výšky. Dosud platil pro dřevostavby v Česku limit čtyř pater, nově bude možné postavit šest až osm pater budov v kombinaci dřeva a betonu. Podle architekta Pavla Horáka to je revoluce na stavebním trhu, která dřevostavby zlevní a jejich počet poroste.
Už nyní přitom Horák sleduje rostoucí zájem o dřevěné stavby na trhu. Jejich popularita roste díky rychlosti výstavby, nízkým provozním nákladům a ekologickým benefitům.
„Dochází ke skokovému nárůstu zájmu o dřevostavby, a to nejen u rodinných domů, ale i v poměrně větších projektech,“ uvedl v rozhovoru ve FLOW. Horák je jedním ze zakladatelů Platformy pro udržitelné stavebnictví ze dřeva a patří mezi propagátory moderních dřevostaveb v Česku. Změna v normách je podle něj přelomem a může znamenat velký krok kupředu zvláště ve městech, kde je cena pozemků vysoká a výška budov je pro výslednou cenu za metr čtvereční zásadní.
Snížení ceny o pětinu do dvou až tří let
„S novými normami máme konečně jasná pravidla a můžeme dát signál také investorům. Nyní jsou dřevostavby asi o dvacet procent dražší než konvenční technologie. Cílem je jejich ceny srovnat, a to se nám díky normám podaří,“ uvedl a dodal, že dopad norem na plné snížení cen očekává zhruba do dvou až tří let, a to díky rozvoji trhu s těmito stavbami.
Horák má se svou stavební firmou DOMESI na kontě přes 200 dřevostaveb. Ze dřeva staví především rodinné a víkendové domy, ale má s týmem na stole i další projekty jako administrativní a výrobní budovy, sídla firem či několik mateřských škol. Nyní chystá pro developera Skanska výstavbu celé čtvrti ze dřeva. Ta vyroste v pražských Satalicích, v místě nynějšího brownfieldu. Do výstavby nového rezidenčního projektu se zde zapojila také veřejnost.
Nejde přitom o jediný dřevěný projekt, který se nově chystá v Praze. Stejný developer připravuje novou dřevěnou čtvrt třeba také v pražských Radlicích.
Podíl dřevostaveb vůči ostatním domům se v Česku dlouhodobě pohybuje kolem 14 až 15 procent, což je evropský průměr. V sousedním Německu anebo Rakousku tvoří dřevostavby 23 až 26 procent. Pro srovnání: ve Švédsku tvoří dřevostavby až 80 procent z celkového počtu nových domů.
V rozhovoru se také dozvíte:
- Co ještě nové normy mění?
- Proč jsou nyní dřevostavby o tolik dražší?
- Jaké jsou výhody a nevýhody dřevostaveb?
- Pro koho je toto bydlení vhodné?
- Jaké o tomto bydlení panují předsudky?
- A jaká je jejich životnost oproti konvenčním stavbám?
Vše jsme podrobně probrali ve FLOW s architektem Pavlem Horákem.