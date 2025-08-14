Polsko zmodernizuje své starší stíhačky F-16. Náklady předčí cenu za nákup
Ještě větší částku, než kterou Polsko v předminulé dekádě vynaložilo na nákup amerických nadzvukových letounů F-16, nyní investuje do jejich rozsáhlé modernizace. O podpisu kontraktu za 3,8 miliardy dolarů píše agentura Reuters.
Polsko má 48 letounů F-16C/D Block 52+, které Spojené státy dodaly v letech 2006 až 2008, informovala polská státní tisková agentura PAP. Za stroje tehdy země zaplatila 3,5 miliardy dolarů.
Polský ministr obrany Wladysław Kosiniak-Kamysz na tiskové konferenci uvedl, že modernizační práce budou probíhat ve vojenském leteckém závodě Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 ve městě Bydhošť.
„Současné schopnosti letounu F-16 ve verzi CD jsou dobré, ale po dvaceti letech už proti hrozbám nestačí,“ upozornil šéf polského rezortu obrany. „Musíme zlepšit průzkumné schopnosti, komunikaci, integraci s letouny F-35, tanky Abrams a vrtulníky Apache a také schopnost operovat v každé oblasti,“ dodal.
Stejné jako nejvyspělejší F-16
Americká vládní agentura DSCA (Defense Security Cooperation Agency) už loni na podzim schválila prodej modernizačního balíčku F-16V pro 48 polských víceúčelových stíhaček. Základem je instalace nových radarů AN/APG-83 SABR (Scalable Agile Beam Radar), pokročilých systémů elektronického boje a integrace nejnovější munice.
Nyní tedy polské F-16 podstoupí rozsáhlou přestavbu v takzvané střední době životnosti MLU (Mid-Life Upgrade). V NATO je MLU složitý proces navržený tak, aby vojenské platformy i ve druhé půlce svého technického života byly schopné čelit budoucím možným protivníkům. V případě polských F-16 je pro MLU navržena zmíněná komplexní modernizace F-16V, která technologicky odpovídá nejnovějším modelům letounů F-16 s označením Block 70/72.