Česká investice míří do Estonska. Milion eur z fondu Soulmates Ventures půjde na AI diagnostiku rakoviny
Estonský zdravotnický startup Better Medicine, který vyvíjí diagnostické nástroje pro radiologii založené na umělé inteligenci, získal v předvstupním investičním kole vedeném českým fondem Soulmates Ventures jeden milion eur. Celkově tak má firma k dispozici téměř šest milionů, včetně 3,7 milionu eur z grantů Evropské rady pro inovace (EIC). Kapitál má urychlit expanzi v Evropě, přípravu na schválení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a spuštění pilotních projektů v USA.
Vlajkový produkt startupu je prvním nástrojem umělé inteligence certifikovaným podle evropské legislativy pro detekci rakoviny ledvin. V klinické praxi zkracuje dobu vyšetření až o 52 procent a pomáhá radiologům dosahovat 99procentní míry detekce.
Technologie využívá hluboké neuronové sítě trénované na klinických datech a automatizuje proces rozpoznání a měření nádorů na CT snímcích. Nástroj je možné integrovat do běžné infrastruktury radiologických pracovišť, do budoucna by tak mohl být využitelný v nemocnicích napříč Evropou – a tedy i v Česku.
Podle Priity Salumaye, zakladatele a CEO startupu Better Medicine, má systém fungovat jako „druhý pár očí, znásobený tisíckrát, který je vždy ve střehu a nikdy se neunaví“. Cílem je zrychlit a zpřesnit diagnostiku, uvolnit lékařům ruce od rutinních úkonů a zvýšit šance na včasné odhalení rakoviny.
AI pomáhá s detekcí rakoviny i v Česku
Nástroje umělé inteligence využívají i čeští lékaři, mezi nimi například radiolog Jan Daneš, odborník na léčbu rakoviny prsu. „Velkou výhodou je, že AI vyčleňuje případy, kde je pravděpodobnost nálezu karcinomu extrémně nízká. A naopak označí místa, kde by zhoubný nález s vysokou pravděpodobností mohl být,“ řekl pro e15 magazín. Díky tomu má následně více času na analýzu a dokáže se rychleji rozhodnout o definitivním výsledku.
Umělou inteligenci využívá kolem 65 procent českých nemocnic, ne vždy ji ale zavedly systémově a dokážou využívat její maximální potenciál. I proto vydala začátkem srpna Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) příručku o využití AI ve zdravotnictví. V té vysvětluje lékařům například její výhody nebo etická rizika, s podobnými nástroji se totiž podle ní budou setkávat stále častěji.
Pomůže přetíženému zdravotnictví?
Startup Better Medicine vznikl v roce 2020 v estonském Tartu, dnes má tým v šesti zemích a spolupracuje mimo jiné s jednou z největších britských fakultních nemocnic Leeds Teaching Hospitals a nemocnicemi v Tartu a Pärnu. Podle investičního ředitele Soulmates Ventures Michala Sikyty mohou jeho inovace pomoci řešit akutní nedostatek radiologů a může zásadně ovlivnit podobu moderní medicíny.
Firma chce kromě expanze rozšířit své portfolio o diagnostiku dalších orgánů a metastatických ložisek. Současně hledá nové klinické partnery v Evropě a USA a testuje možnosti prokazování nákladové efektivity ve spolupráci s poskytovateli zdravotního pojištění v Estonsku.