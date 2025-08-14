Předplatné

Česká investice míří do Estonska. Milion eur z fondu Soulmates Ventures půjde na AI diagnostiku rakoviny

Český fond Soulmates Ventures se stal lead investorem globálně významného zdravotnického startupu Better Medicine.

Karolína Blažková
Estonský zdravotnický startup Better Medicine, který vyvíjí diagnostické nástroje pro radiologii založené na umělé inteligenci, získal v předvstupním investičním kole vedeném českým fondem Soulmates Ventures jeden milion eur. Celkově tak má firma k dispozici téměř šest milionů, včetně 3,7 milionu eur z grantů Evropské rady pro inovace (EIC). Kapitál má urychlit expanzi v Evropě, přípravu na schválení americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a spuštění pilotních projektů v USA.

Vlajkový produkt startupu je prvním nástrojem umělé inteligence certifikovaným podle evropské legislativy pro detekci rakoviny ledvin. V klinické praxi zkracuje dobu vyšetření až o 52 procent a pomáhá radiologům dosahovat 99procentní míry detekce.

Technologie využívá hluboké neuronové sítě trénované na klinických datech a automatizuje proces rozpoznání a měření nádorů na CT snímcích. Nástroj je možné integrovat do běžné infrastruktury radiologických pracovišť, do budoucna by tak mohl být využitelný v nemocnicích napříč Evropou – a tedy i v Česku. 

Podle Priity Salumaye, zakladatele a CEO startupu Better Medicine, má systém fungovat jako „druhý pár očí, znásobený tisíckrát, který je vždy ve střehu a nikdy se neunaví“. Cílem je zrychlit a zpřesnit diagnostiku, uvolnit lékařům ruce od rutinních úkonů a zvýšit šance na včasné odhalení rakoviny. 

AI pomáhá s detekcí rakoviny i v Česku

Nástroje umělé inteligence využívají i čeští lékaři, mezi nimi například radiolog Jan Daneš, odborník na léčbu rakoviny prsu. „Velkou výhodou je, že AI vyčleňuje případy, kde je pravděpodobnost nálezu karcinomu extrémně nízká. A naopak označí místa, kde by zhoubný nález s vysokou pravděpodobností mohl být,“ řekl pro e15 magazín. Díky tomu má následně více času na analýzu a dokáže se rychleji rozhodnout o definitivním výsledku. 

Umělou inteligenci využívá kolem 65 procent českých nemocnic, ne vždy ji ale zavedly systémově a dokážou využívat její maximální potenciál. I proto vydala začátkem srpna Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) příručku o využití AI ve zdravotnictví. V té vysvětluje lékařům například její výhody nebo etická rizika, s podobnými nástroji se totiž podle ní budou setkávat stále častěji.

Pomůže přetíženému zdravotnictví? 

Startup Better Medicine vznikl v roce 2020 v estonském Tartu, dnes má tým v šesti zemích a spolupracuje mimo jiné s jednou z největších britských fakultních nemocnic Leeds Teaching Hospitals a nemocnicemi v Tartu a Pärnu. Podle investičního ředitele Soulmates Ventures Michala Sikyty mohou jeho inovace pomoci řešit akutní nedostatek radiologů a může zásadně ovlivnit podobu moderní medicíny.

Firma chce kromě expanze rozšířit své portfolio o diagnostiku dalších orgánů a metastatických ložisek. Současně hledá nové klinické partnery v Evropě a USA a testuje možnosti prokazování nákladové efektivity ve spolupráci s poskytovateli zdravotního pojištění v Estonsku.

