Nečekaný host za dveřmi. Do úpadku Ketomixu se vložil aktivista Pavol Krúpa, spojil kauzu s Arcou
Napjaté úpadkové drama dietáře Ketomix má novou výraznou postavu. Je jí slovenský aktivistický investor Pavol Krúpa známý svým někdejším působením ve zkrachovalé skupině Arca. Oba byznysové příběhy jsou podle Krúpy propojené.
Kolem bankrotující společnosti Opravdové hubnutí zastřešující dietářský byznys pod značkou Ketomix začal kroužit pozoruhodný hráč. Někdejší známý slovenský nájezdník Pavol Krúpa podle hodlá koupit některý z více než stomiliových dluhů, které po sobě Ketomix zanechal. Chce se tak stát přímým aktérem insolvence Ketomixu, důvodem má být personální propojení dietářské firmy s kauzou Arcy. Krúpa se kolem Ketomixu točí prostřednictvím společnosti Ryg Investments, kterou vlastní jeho synovec Juraj.
„Za účelem zvýšení procesní legitimace zvažujeme odkoupení pohledávky vůči společnosti Opravdové hubnutí, což by nám umožnilo formálně vystupovat jako věřitel a účinně poukazovat na netransparentní a pravděpodobně účelové chování dotčených osob a společností,“ uvádí pro e15.cz Pavol Krúpa.
Počátkem srpna podle dat z insolvenčního rejstříku Krúpa skrze Ryg Investments vyzval padesátiprocentního spoluvlastníka firmy Opravdové Hubnutí, společnost L2S Europe k větší finanční transparentnosti mající podpořit důvěryhodnost chystaného reorganizačního plánu. Právě její majitele, kteří jsou sami zároveň proporcionálními držiteli druhé půlky Ketomixu, Zbyňka Laiseka a Martina Špačka Krúpa viní z toho, že se ve své době podíleli na „tunelování“ skupiny Arca.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!