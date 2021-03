Světové kapitálové trhy míří k nejlepšímu čtvrtletí v historii co do celkové hodnoty vstupů firem na burzy. Společnosti na celém světě totiž podle dat agentury Bloomberg upsaly k polovině března své akcie za rekordních 162,4 miliardy dolarů. Před rokem to bylo za první kvartál 37,2 miliardy dolarů.