Greg Abel: milovník hokeje, který nahradí Buffetta | E15.cz

Nástupnictví ve firmách je velká věc, která se v posledních letech dostává na přetřes i u nás, kde do zaslouženého důchodu jde první generace polistopadových zakladatelů firem. Kdo bude tím nejlepším v péči o rodinnou firmu? Má nástupce pokračovat v nastavených trendech, nebo riskovat, zkusit si jít vlastní cestou, a třeba i neuspět? Řadu podobných otázek si klade téměř každý byznysman.

A co teprve, když jde o investiční kolos typu Berkshire Hathaway! Tam se o nástupci devadesátiletého Warrena Buffetta spekuluje řadu let. V roce 2018 se do nejvyšších funkcí dostala dvojice mužů, o kterých bylo jisté, že právě oni nahradí Buffetta a jeho souputníka, chcete-li "pravou ruku", Charlieho Mungera. Těmi muži byli Ajit Jain a Greg Abel. Přesto trvalo ještě tři roky, než legendární "Věštec z Omahy" oficiálně prozradil, kdo jej tedy skutečně nahradí, až jednou odejde z nejvyššího postu v Berkshire Hathaway.

"Všichni ředitelé se na tom shodli, že kdyby se se mnou dneska večer něco stalo, byl by to právě Greg, kdo by to celé mohl zítra ráno okamžitě převzít," prohlásil Buffett. Zároveň prozradil, že Abelův nižší věk v rozhodování hrál roli.