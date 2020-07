Během koronakrize mohutně posílilo zlato. Vyplatí se do něj ještě investovat i přes nedávný nárůst jeho ceny? A na co by si měli dát spekulanti pozor při sázce na drahý kov? Pro investiční poradnu E15 Premium sepsali čtvero rad a postřehů portfolio manažer J&T Banky Michal Semotan a hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal.