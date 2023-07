Investoři rozebrali v IPO na pražské burze všechny akcie mmcité | e15.cz

Celkem se prodal jeden milion kusů akcií za cenu 160 korun. Výsledný kurz je na nižší hranici upisovacího pásma, jehož horní mez byla 200 korun. Celkový výtěžek z IPO tak před odečtením nákladů na přípravu dělá 160 milionů korun. Na trhu Start se s cennými papíry začne obchodovat od 1. srpna, jejich zkratka bude MMCTE.PR.

Zájem retailových i institucionálních investorů byl velký, když poptávali více než dvojnásobek nabízených cenných papírů. Primární veřejná nabídka firmu ocenila na 480 milionů korun, což je 9,75násobek očekávaného letošního čistého zisku a zhruba 5,6násobek předpokládaného provozního zisku EBITDA.

„Velmi nás těší mimořádný zájem drobných i větších investorů o úpis akcií mmcité, o čemž svědčí čtyřciferný počet aktivních objednávek Fio banky, a to pro téměř 80 procent nabízeného počtu akcií. Emise vstupuje na trh s atraktivním oceněním a jsem přesvědčen o úspěšném zahájení obchodování,“ okomentoval IPO David Lamač, vedoucí oddělení dealingu Fio banky, která úpis klientům zprostředkovávala. Možnost koupit akcie nabízely i další pražské brokerské domy.

Mezi zájemci o akcie byli mimo jiné i IPO fond Národní rozvojové banky a také fond kvalifikovaných investorů Czegg Ventures finančníka Františka Bostla.

„Společnost mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku a vstup na pražskou burzu tak pro nás byl logickým krokem. Chtěl bych tedy všem našim novým akcionářům poděkovat za důvěru a těším se na společnou úspěšnou budoucnost,“ okomentoval transakci majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. Po IPO bude držet ve firmě 65procentní podíl. Dosud měl 97 procent.

„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu z IPO budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ dodal Karásek.

Mezi produkty firmy patří prvky městského mobiliáře, autobusové zastávky, přístřešky i parkové lavičky, kašny, pítka či stojany na kola. Přibližně 80 procent výroby společnost vyváží do více než třiceti zemí. Mezi důležité trhy patří vedle evropských zemí Brazílie či Spojené státy. Na výrobky z dílny mmcité lze narazit po celém světě, například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc.

V minulosti firma mmcité, jejíž počátky sahají do první poloviny devadesátých let, dodala lavičky a stojany na kola pro olympijské hry v Riu de Janeiro. Právě geografické rozkročení považuje Karásek za jednu ze silných stránek firmy. „Nejsme závislí na jednom konkrétním trhu a ani na jednom regionu. Téměř každý rok se na některém z trhů něco nesejde, ale tím, že jich máme tolik, to dokážeme vyvážit,“ řekl Karásek v nedávném rozhovoru pro e15.

Právě na zahraničních trzích vidí Karásek velký prostor pro další růst firmy, i když i v dalších letech bude nadále důležitý ten domácí. „Český trh, na němž dominujeme, považujeme do značné míry za naplněný, ačkoli nás loni překvapil. Ve velmi dobré pozici jsme například také na Slovensku, v Maďarsku či v Polsku,“ uvedl. „Jsou další trhy, kde máme obrovský potenciál. Daří se nám na nich, rosteme tam, ale stále je náš tržní podíl velmi malý. V Americe můžeme růst o desítky procent ještě dlouho,“ dodal.

S výsledkem IPO je spokojený také František Bostl, jehož poradenská a investiční firma Starteepo se na přípravě vstupu firmy mmcité na pražskou burzu podílela: „IPO mmcité se dnes zařadilo mezi historicky nejžádanější akciové transakce na trhu Start. Věřím, že podobně úspěšný uvidíme i budoucí vývoj těchto akcií na trhu Start i na burze RM-Systém, a to díky velice atraktivní valuaci.“

Lákadlem pro investory bylo zejména ziskové hospodaření firmy a pozitivní výhled do budoucna. V loňském roce se tržby podniku meziročně zvýšily o 40 procent na 1,16 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA dosáhl 61,2 milionu korun a byl vyšší o 22 procent. Čistý zisk činil 32,2 milionu korun, narostl o 11 procent.

Pro letošní rok management předpokládá nárůst tržeb na zhruba 1,3 miliardy korun a zvýšení EBITDA na 85,2 milionu. Čistý zisk by se měl blížit 50 milionům korun, což by dělalo 16,4 koruny na akcii.