Žádný produkt focus group ani ekologických komisí. Ford Bronco se směje trendům a je kouskem svobody
- Některá auta si kupujete proto, aby vám připomněla, že jízda nejsou jen dopravní zácpy a plná parkoviště.
- Že může být vyprávěním o prašných cestách, zvuku kamínků pod koly a pocitu, že volant držíte vy, ne algoritmus.
- A přesně takový je legendární Ford Bronco v novém kabátu.
Působí to skoro jako omyl. Do evropské reality, kde SUV znamená lesklou karoserii a emblém nabitý asistenčními systémy, přichází hranatý rámový off-road, který na první pohled neřeší módní vlny ani aerodynamiku. Místo ladných křivek nabízí proporce tanku. Místo uhlazené elegance zvolil surovou krásu. A přesto – nebo právě proto – působí jako jeden z nejstylovějších vozů, jaké dnes můžete na českých silnicích potkat.
Dobrodruh bez pokory
V jeho designu je všechno jasné. Vpředu masivní maska s nápisem BRONCO, jež dává tušit, že tu nejde o žádnou hru na pokoru. Vzadu zavěšená rezerva jako připomínka, že tohle auto počítá s dobrodružstvím, nikoli s garážovým stáním mezi naleštěnými SUV ve firemním podzemí. V profilu pak vysoká stavba, krátké převisy a hranaté blatníky – žádné kompromisy, žádné snahy zalíbit se.
Bronco z každého úhlu vyzařuje autenticitu navazující na několik předchozích generací tohoto ikonického modelu. Stejně jako jeho dávný rival Jeep Wrangler je Bronco tak trochu kult. Ale nespokojilo se s rolí kopie. Má vlastní charakter, který kombinuje klasickou off-road výbavu s moderní technikou. Karoserie skvěle sedí na rámu, pohon všech kol je samozřejmost, uzávěrky diferenciálů a redukce taky. Přitom umí být překvapivě komfortní i na běžné silnici.
Žádná přetvářka
Pod kapotou testované verze se skrývá benzinový šestiválec 2.7 EcoBoost Twin-Turbo o výkonu 335 koní spojený s desetistupňovým automatem, který řadí hladce, ale neztrácí sportovního ducha. Motor má sílu i charakter – zvukově i reakcemi.
Netváří se, že je ekologickým zázrakem, ale nabízí pocit poctivého benzinového motoru, který tahá a brumlá tak, jak to u off-roadu má být. A když přijde na terén, Bronco se neptá, jestli můžete projet. Prostě projede. V terénním režimu zvládne brody do hloubky osmdesáti centimetrů, díky světlé výšce 26 centimetrů se nezalekne kamenité cesty ani rozbahněné louky.
Na rozdíl od mnoha konkurentů se přitom nesnaží o digitalizované kouzlení. Bronco dává kontrolu do vašich rukou – vy si volíte režimy, vy zapínáte uzávěrky nebo odpojitelný přední stabilizátor, což dovoluje kolům větší zdvihy a propružení. To vše se dá ovládat prostřednictvím systému s vtipným názvem G. O. A. T. (Goes Over Any Terrain). I díky němu získáváte pocit, že auto poslouchá vás, svého řidiče, a ne systémový software, což je v dnešní době paradoxně vzácný luxus.
V rukavicích, ale ne v rukavičkách
Zvenku působí jako drsňák, uvnitř však překvapí civilizovaností. Interiér je chytře navržený – přehledný, s velkými fyzickými ovladači, které zvládnete obsluhovat i v rukavicích. Na palubě je velká obrazovka infotainmentu, ale nepřebíjí zbytek interiéru. Všude pogumované povrchy, šrouby přiznané záměrně a detaily, jež naznačují, že se můžete vydat i na cestu, kde nebude zrovna čisto. Sedadla jsou pohodlná, výhled dokonalý. V každém gestu cítíte funkčnost. Ve městě si auto nevynucuje pozornost, ale dostává ji. Kdekoli se zastaví, budí zvědavost. Lidé se dívají, ptají se. Není to arogantní luxus, spíš neobyčejnost, která má v sobě hodně upřímnosti.
Ačkoli jeho největší kouzlo spočívá v tom, jak se chová mimo silnici, i na ní překvapí. Ano, vysoké těžiště a velká kola dávají znát, že to není hatchback, ale odpružení zvládá nerovnosti měkce, auto nepůsobí neohrabaně. I v dálničním tempu se drží s překvapivou jistotou. Aerodynamika dělá, co může, a Bronco si zachovává jistou dávku syrovosti – slyšíte vítr, cítíte pohyb karoserie.
Ford si dal záležet i na variabilitě: střechu a dveře lze snadno odmontovat, takže z auta uděláte během pár minut otevřený kabriolet pro čtyři dobrodruhy. Není to auto pro každého. Je velké, žíznivé, nápadné s ne úplně ideální aerodynamikou. V technických údajích se píše o kombinované spotřebě 13,6 l / 100 km, což se během testu takřka přesně potvrdilo. V městských ulicích se s ním občas zapotíte, rozměry vozu a spotřeba nejsou z kategorie rozumných. Ale kdo hledá racionalitu, může jít pro Kugu. Kdo hledá zážitek, emoci a vlastní prostor, skončí u Bronca.
Image, kterou si nekoupíte
Cena Bronca přitom dává smysl. Za základ kolem 1,3 milionu korun dostanete opravdový off-road s plnohodnotným pohonem všech kol, výbavou, již byste čekali u prémiových značek, a imagí, kterou si nekoupíte. Ve srovnání s odvěkým rivalem Wranglerem působí jako racionálnější, dostupnější volba. Ale jeho podstata je stejně divoká.
Po prvních kilometrech s Broncem pochopíte, že tohle není jen nostalgie, ale promyšlený návrat klasiky do moderní doby. Americká ikona přetavená do současnosti, která zůstala věrná svému naturelu. Ať už parkuje před kavárnou, nebo stojí po kolena v blátě, Bronco vypadá přirozeně. To je na něm možná to nejzajímavější – jeho autenticita. V době, kdy většina SUV vypadá jako produkty focus group a ekologických komisí, působí Bronco jako únik a kousek svobody.